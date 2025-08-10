Дачный бизнес – всё: россиянам запретят зарабатывать на своих участках
С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу законодательные изменения, полностью запрещающие ведение предпринимательской деятельности на территориях садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Об этом сообщил юрист Никита Кулачкин в беседе с РИА Новости.
Согласно новым поправкам, на дачных участках нельзя будет размещать хостелы, склады, автомастерские, шиномонтажи и другие объекты, связанные с бизнесом и получением прибыли. Все постройки в СНТ должны использоваться исключительно для личных нужд владельцев.
Кроме того, владельцы участков в СНТ могут быть оштрафованы за несоблюдение экологических и противопожарных норм – в частности, за неправильную утилизацию мусора и нарушения требований пожарной безопасности.
Эксперты отмечают, что нововведения направлены на возвращение СНТ к их первоначальному назначению – ведению садоводства и отдыха, а не организации бизнеса.
