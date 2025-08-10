Дачный бизнес – всё: россиянам запретят зарабатывать на своих участках

10 августа 2025, 11:13

Юрист Кулачкин: с 1 сентября введут запрет на ведение бизнеса в СНТ

Фото: iStock/VvoeVale

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу законодательные изменения, полностью запрещающие ведение предпринимательской деятельности на территориях садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Об этом сообщил юрист Никита Кулачкин в беседе с РИА Новости.