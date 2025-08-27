Агроном рассказал, нужно ли обрезать растения в саду к зиме
Агроном Воробьев: обрезать ветки можно весной
Летние дни подходят к концу, а это значит, что пора готовить свою дачу к зимнему сезону.
Агроном и биолог Михаил Воробьев в беседе с «Радио 1» заявил, что обрезать деревья и кустарники можно после листопада или весной до начала распускания почек.
«Опасно, потому что, например, мы обрежем дерево или куст, но пройдет ледяной дождь, налипнет снег и оставшиеся ветки обломятся, потом останется только один пенек», — объяснил он.
По словам эксперта, в Москве и области обрезку проводят весной, исключением является только кустарник малины.
«Ветки малины можно обрезать осенью, а остальные молодые побеги подвязать, чтобы их не поломал снег. Нужно также смотреть на сорта малины, ежевики, потому что есть капризные виды», — добавил биолог.
По его словам, почву можно утеплить собранными листьями, а собрать их весной — после того, как корни успешно перезимуют.
«Деревья необходимо к зиме подготовить, удобрив органическими материалами», — заключил Воробьев.