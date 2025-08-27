Агроном рассказал, нужно ли обрезать растения в саду к зиме

27 августа 2025, 11:32

Агроном Воробьев: обрезать ветки можно весной

Фото: iStock/kirisa99

Летние дни подходят к концу, а это значит, что пора готовить свою дачу к зимнему сезону.





Агроном и биолог Михаил Воробьев в беседе с «Радио 1» заявил, что обрезать деревья и кустарники можно после листопада или весной до начала распускания почек.





«Опасно, потому что, например, мы обрежем дерево или куст, но пройдет ледяной дождь, налипнет снег и оставшиеся ветки обломятся, потом останется только один пенек», — объяснил он.

«Ветки малины можно обрезать осенью, а остальные молодые побеги подвязать, чтобы их не поломал снег. Нужно также смотреть на сорта малины, ежевики, потому что есть капризные виды», — добавил биолог.

«Деревья необходимо к зиме подготовить, удобрив органическими материалами», — заключил Воробьев.