В подмосковном комплексе по переработке отходов ждут урожай экзотических плодов

07 августа 2025, 19:41

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В экспериментальной теплице комплекса по переработке отходов «Нева» сотрудники продолжают аграрный эксперимент. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.





В начале года специалисты посадили на грядках экзотические растения – манго, маракуйю, гранат, лимон и банан. Сейчас банановая пальма выросла, поэтому в будущем не исключено появление урожая.



«В КПО «Нева» применяют туннельный способ компостирования в закрытом здании. Технология предусматривает ускоренное перегнивание органики в техногрунт. Это экологичное и безопасное сырьё, которое обеспечивает всё необходимое для здорового роста. Поэтому высаженные растения хорошо чувствуют себя на грядках», – пояснили в Минчистоты.