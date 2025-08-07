В подмосковном комплексе по переработке отходов ждут урожай экзотических плодов
В экспериментальной теплице комплекса по переработке отходов «Нева» сотрудники продолжают аграрный эксперимент. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
В начале года специалисты посадили на грядках экзотические растения – манго, маракуйю, гранат, лимон и банан. Сейчас банановая пальма выросла, поэтому в будущем не исключено появление урожая.
«В КПО «Нева» применяют туннельный способ компостирования в закрытом здании. Технология предусматривает ускоренное перегнивание органики в техногрунт. Это экологичное и безопасное сырьё, которое обеспечивает всё необходимое для здорового роста. Поэтому высаженные растения хорошо чувствуют себя на грядках», – пояснили в Минчистоты.
Эксперименты в теплице уже не раз доказали, что техногрунт может применяться не только для рекультивации и строительства дорог, но и в садоводства.