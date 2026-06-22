«Агротехника важнее химикатов»: Фермер рассказала, как вырастить хорошую клубнику

22 июня 2026, 17:02

Фермер Лесковец: клубника требует открытого поля, чтобы были ветер и солнце

Фото: iStock/ILIA DROVNIN

Сезон садовой земляники (клубники) в Московской области уже перевалил за экватор, а это значит, что у вас осталось максимум 7–10 дней, чтобы попасть на поля. Но стоит ли ехать? Чем самосбор отличается от покупной ягоды в супермаркете?





Руководитель фермерского хозяйства «Красная Слобода» Ольга Лесковец в беседе с «Радио 1» дала практические советы для тех, кто планирует выезд на природу.





«Главное заблуждение городского жителя — что клубника везде одинаковая. На самом деле фермеры, которые работают на самосбор, часто выбирают непромышленные сорта. Они сочнее, ароматнее, но совершенно не приспособлены к перевозке. Если вы хотите почувствовать настоящий вкус лета — езжайте и пробуйте на месте. Та, что лежит на прилавке, почти гарантированно собрана зелёной и дозревала в пути», — сказала она.

Посадка под ткань (мульча) — это защищает от сорняков и сохраняет влагу;

Полив только водой из местного водоёма — без удобрений;

Открытое поле — ягода постоянно проветривается и освещается солнцем, поэтому гнили почти нет (несмотря на наличие слизней);

Используют местные районированные сорта из совхоза — они привыкли к климату и не капризничают.

«Мы принципиально не используем удобрения и защитные средства от гнили или слизняков. У нас люди берут усы, рассаживают, и у них, например, ягода получается более кислая. Я делаю вывод, что здесь больше влияет способ посадки, прополка и то, что её постоянно продувает ветер», — делится опытом фермер.