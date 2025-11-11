Лесники поймали сожравшего трех человек тигра-людоеда с разрушенными зубами

11 ноября 2025, 06:19

The Indian Expres: Пожилой тигр-людоед за две недели убил трех человек в Карнатаке

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В Индии сотрудники Департамента лесного хозяйства поймали тигра-людоеда, который за две недели растерзал трех человек в штате Карнатака. Об этом пишет The Indian Express.