Лесники поймали сожравшего трех человек тигра-людоеда с разрушенными зубами
В Индии сотрудники Департамента лесного хозяйства поймали тигра-людоеда, который за две недели растерзал трех человек в штате Карнатака. Об этом пишет The Indian Express.
Хищник впервые разодрал местного жителя 26 октября, с тех пор он начал охотиться на людей.
Его последней жертвой стал 35-летний Чоудайя Наик из деревни Халле-Хеггодилу. Мужчина погиб 7 ноября, при этом уже на следующий день специалисты отловили опасное животное.
Ветеринары установили, что пойманный тигр достиг преклонного возраста около 13 лет. Его зубы практически полностью стерлись, что лишило хищника возможности охотиться на диких животных. Это обстоятельство вынудило тигра нападать на домашний скот и людей в окрестных поселениях.
