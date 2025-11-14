Достижения.рф

Акиндин и Пигасий день 15 ноября: как избежать несчастий и финансовых потерь, народные приметы

Фото: istockphoto / Smileus

Ежегодно 15 ноября православная церковь чтит память святых мучеников Акиндина, Пигасия и семи тысяч христиан, погибших за веру. В народном календаре эта дата известна как Акиндинов день, или Житница. В 2025 году праздник приходится на субботу. ​О том, что ​можно ​и ​нельзя делать в ​этот день, расскажет «Радио 1».



История мучеников Акиндина и Пигасия

События, связанные с этим днем, уходят в IV век — период гонений на христиан при персидском царе Сапоре II. В окружении правителя служили высокопоставленные придворные Акиндин и Пигасий, тайно исповедовавшие христианство. Когда их вера стала известна завистникам и была раскрыта, царю доложили о «вероотступниках».

Представ перед Сапором, мученики мужественно признали свою принадлежность к христианству, несмотря на угрозы и неизбежные пытки. Истязания не сломили их стойкости: по преданию, они переносили мучения молчаливо, чем потрясли даже самого царя — тот потерял сознание и был принят за умершего. После молитвы святых он пришел в себя, но объяснил случившееся «колдовством» и приказал продолжить пытки.

Согласно преданию, огонь, которым пытались сжечь мучеников, гас сам собой, а веревки на их руках разрушались. На вопрос царя о причине чудес они ответили рассказом о Спасителе. Разгневанный Сапор начал хулить Бога. Тогда святые сказали: «Да будут безгласны твои уста!», после чего Сапор потерял способность говорить. Мученики вернули ему речь, но и это чудо он назвал колдовством.

Происходящее глубоко поразило очевидцев. Многие, включая мать царя Сапора и палача Аффония, приняли христианство. Небесный дождь, начавшийся во время казни, люди восприняли как символическое Крещение. Число новообращенных достигло нескольких тысяч, что вызвало панику у Сапора. Он приказал казнить всех. Акиндина и Пигасия обезглавили, еще 7 тысяч новопринявших христианство — умертвили. На следующий день тела мучеников сожгли, но христиане ночью нашли их нетленными и тайно погребли.

Традиции Акиндинова дня и значение «Житницы»

В народном календаре 15 ноября закрепилось как Акиндинов день, или Житница. Крестьяне связывали дату с сохранностью запасов и благополучием хозяйства. Считалось, что мученики Акиндин и Пигасий в этот день обходят амбары, овины и житницы, проверяют порядок и чистоту. Хозяев, которые аккуратно хранили зерно, по поверью, ожидало их покровительство; тех же, у кого царил беспорядок, — беды.

Поэтому мужчины спешили привести в порядок хозяйственные строения, укрепить полки, очистить углы от мусора, проверить запасы. Овинники, гуменники и рижники — домовые духи, отвечавшие за зерновые запасы, — также занимали свое место в традициях: им оставляли хлеб, крупу или мед, выражая уважение и надежду на защиту урожая.

Акиндинов день считали временем духовного очищения. До захода солнца нужно было примириться с теми, с кем был конфликт: иначе весь следующий год мог пройти в ссорах.

Женщины завершали домашние дела, а незамужние девушки прислушивались к внутренним ощущениям: внезапная тревога или учащённое сердцебиение считались знаком скорой свадьбы.

15 ноября называли удачным днём для приобретений — купленные вещи обещали служить долго и приносить пользу. Считалось, что искренне загаданные желания в Житницу имеют особую силу.

Запреты 15 ноября: что нельзя делать в Акиндинов день

С праздником связано несколько строгих запретов. Особенно опасным считали совпадение даты с вторником — в такой день нельзя было возвращать долги, чтобы не «растрясти» деньги на год вперёд.

Когда праздник выпадал на другие дни недели, соблюдали следующие ограничения:
  • нельзя употреблять алкоголь и сладости — это считали предвестием болезней;
  • не рекомендовалось покупать дешевые вещи — к неприятным событиям;
  • запрещалось раскрывать чужие тайны — к череде неудач;
  • нельзя проявлять агрессию или обижать близких — к раздорам в семье.

Народные приметы на Акиндинов день 15 ноября

По состоянию природы 15 ноября крестьяне делали прогноз на ближайшие месяцы:
  • снег 15 ноября — к сильному весеннему половодью;
  • грязь на дорогах — тепло сохранится до декабря;
  • пение снегирей — признак приближающихся морозов;
  • большое количество галок, синиц и голубей — к скорому снегопаду;
  • пасмурное небо — к продолжительному потеплению;
  • облака, движущиеся против ветра, — к надвигающейся метели.
Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0