Акиндин и Пигасий день 15 ноября: как избежать несчастий и финансовых потерь, народные приметы
Ежегодно 15 ноября православная церковь чтит память святых мучеников Акиндина, Пигасия и семи тысяч христиан, погибших за веру. В народном календаре эта дата известна как Акиндинов день, или Житница. В 2025 году праздник приходится на субботу. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».
История мучеников Акиндина и ПигасияСобытия, связанные с этим днем, уходят в IV век — период гонений на христиан при персидском царе Сапоре II. В окружении правителя служили высокопоставленные придворные Акиндин и Пигасий, тайно исповедовавшие христианство. Когда их вера стала известна завистникам и была раскрыта, царю доложили о «вероотступниках».
Представ перед Сапором, мученики мужественно признали свою принадлежность к христианству, несмотря на угрозы и неизбежные пытки. Истязания не сломили их стойкости: по преданию, они переносили мучения молчаливо, чем потрясли даже самого царя — тот потерял сознание и был принят за умершего. После молитвы святых он пришел в себя, но объяснил случившееся «колдовством» и приказал продолжить пытки.
Согласно преданию, огонь, которым пытались сжечь мучеников, гас сам собой, а веревки на их руках разрушались. На вопрос царя о причине чудес они ответили рассказом о Спасителе. Разгневанный Сапор начал хулить Бога. Тогда святые сказали: «Да будут безгласны твои уста!», после чего Сапор потерял способность говорить. Мученики вернули ему речь, но и это чудо он назвал колдовством.
Происходящее глубоко поразило очевидцев. Многие, включая мать царя Сапора и палача Аффония, приняли христианство. Небесный дождь, начавшийся во время казни, люди восприняли как символическое Крещение. Число новообращенных достигло нескольких тысяч, что вызвало панику у Сапора. Он приказал казнить всех. Акиндина и Пигасия обезглавили, еще 7 тысяч новопринявших христианство — умертвили. На следующий день тела мучеников сожгли, но христиане ночью нашли их нетленными и тайно погребли.
Традиции Акиндинова дня и значение «Житницы»В народном календаре 15 ноября закрепилось как Акиндинов день, или Житница. Крестьяне связывали дату с сохранностью запасов и благополучием хозяйства. Считалось, что мученики Акиндин и Пигасий в этот день обходят амбары, овины и житницы, проверяют порядок и чистоту. Хозяев, которые аккуратно хранили зерно, по поверью, ожидало их покровительство; тех же, у кого царил беспорядок, — беды.
Поэтому мужчины спешили привести в порядок хозяйственные строения, укрепить полки, очистить углы от мусора, проверить запасы. Овинники, гуменники и рижники — домовые духи, отвечавшие за зерновые запасы, — также занимали свое место в традициях: им оставляли хлеб, крупу или мед, выражая уважение и надежду на защиту урожая.
Акиндинов день считали временем духовного очищения. До захода солнца нужно было примириться с теми, с кем был конфликт: иначе весь следующий год мог пройти в ссорах.
Женщины завершали домашние дела, а незамужние девушки прислушивались к внутренним ощущениям: внезапная тревога или учащённое сердцебиение считались знаком скорой свадьбы.
15 ноября называли удачным днём для приобретений — купленные вещи обещали служить долго и приносить пользу. Считалось, что искренне загаданные желания в Житницу имеют особую силу.
Запреты 15 ноября: что нельзя делать в Акиндинов деньС праздником связано несколько строгих запретов. Особенно опасным считали совпадение даты с вторником — в такой день нельзя было возвращать долги, чтобы не «растрясти» деньги на год вперёд.
Когда праздник выпадал на другие дни недели, соблюдали следующие ограничения:
- нельзя употреблять алкоголь и сладости — это считали предвестием болезней;
- не рекомендовалось покупать дешевые вещи — к неприятным событиям;
- запрещалось раскрывать чужие тайны — к череде неудач;
- нельзя проявлять агрессию или обижать близких — к раздорам в семье.
Народные приметы на Акиндинов день 15 ноябряПо состоянию природы 15 ноября крестьяне делали прогноз на ближайшие месяцы:
- снег 15 ноября — к сильному весеннему половодью;
- грязь на дорогах — тепло сохранится до декабря;
- пение снегирей — признак приближающихся морозов;
- большое количество галок, синиц и голубей — к скорому снегопаду;
- пасмурное небо — к продолжительному потеплению;
- облака, движущиеся против ветра, — к надвигающейся метели.