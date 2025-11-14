Акиндин и Пигасий день 15 ноября: как избежать несчастий и финансовых потерь, народные приметы

14 ноября 2025, 12:25

Фото: istockphoto / Smileus

Ежегодно 15 ноября православная церковь чтит память святых мучеников Акиндина, Пигасия и семи тысяч христиан, погибших за веру. В народном календаре эта дата известна как Акиндинов день, или Житница. В 2025 году праздник приходится на субботу. ​О том, что ​можно ​и ​нельзя делать в ​этот день, расскажет «Радио 1».





Содержание История мучеников Акиндина и Пигасия Традиции Акиндинова дня и значение «Житницы» Запреты 15 ноября: что нельзя делать в Акиндинов день Народные приметы на Акиндинов день 15 ноября

История мучеников Акиндина и Пигасия

Традиции Акиндинова дня и значение «Житницы»

Запреты 15 ноября: что нельзя делать в Акиндинов день

нельзя употреблять алкоголь и сладости — это считали предвестием болезней;

не рекомендовалось покупать дешевые вещи — к неприятным событиям;

запрещалось раскрывать чужие тайны — к череде неудач;

нельзя проявлять агрессию или обижать близких — к раздорам в семье.

Народные приметы на Акиндинов день 15 ноября