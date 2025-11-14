Кинологи рассказали, как подготовить собаку к первому снегу

14 ноября 2025, 11:38

Кинолог Голубев: снег может быть триггером болезни у собаки

Фото: iStock/Zelenenka

Первая встреча щенка со снегом — очень важное и знаменательное событие. От первой реакции во многом зависит, полюбит ли питомец зимние прогулки. Чтобы все прошло гладко и безопасно, немного подготовки не помешает.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что знакомство со снегом — это такая же часть грамотной социализации.





«Щенка очень важно правильно приучить к внешнему миру, чтобы в будущем он не вырос пугливым или агрессивным. По такому же принципу нужно подготовиться к первому впечатлению от зимы», — пояснил он.

Проверка здоровья

Зимний гардероб

Выбор подходящего момента

Правильный настрой

Не торопитесь