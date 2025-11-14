Кинологи рассказали, как подготовить собаку к первому снегу
Кинолог Голубев: снег может быть триггером болезни у собаки
Первая встреча щенка со снегом — очень важное и знаменательное событие. От первой реакции во многом зависит, полюбит ли питомец зимние прогулки. Чтобы все прошло гладко и безопасно, немного подготовки не помешает.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что знакомство со снегом — это такая же часть грамотной социализации.
«Щенка очень важно правильно приучить к внешнему миру, чтобы в будущем он не вырос пугливым или агрессивным. По такому же принципу нужно подготовиться к первому впечатлению от зимы», — пояснил он.
Проверка здоровьяЕсли щенок появился в вашем доме накануне зимы, проследите, чтобы он прошел полный курс вакцинации, а также выдержал период карантина. Без этого выход на улицу невозможен. В холодное время лучше даже не выносить питомца на улицу на руках. Также убедитесь, что щенок здоров. Мороз может выступать триггером развития заболеваний при ослабленном иммунитете.
Зимний гардероб
Короткошерстные и маленькие породы очень быстро мерзнут на улице. Им понадобится теплая одежда из непромокаемых тканей. Подберите соответствующий размер заранее, убедитесь, что щенку комфортно в одежде.
Также многим собакам понадобится специальная обувь. Она защищает чувствительные подушечки лап от переохлаждения и реагентов. Но нужно время, чтобы собака привыкла к этому аксессуару. Необходимо приучить щенка к обуви заранее, потренироваться ходить в ней в домашних условиях.
Выбор подходящего момента
Когда щенок привыкнет к амуниции, одежде и будет полностью привит, можно выходить на улицу. Ни в коем случае не отпускайте его без поводка – из-за эмоций собака может легко убежать и потеряться.
Для первого знакомства подберите максимально подходящий день. Лучше, чтобы он был солнечным, тихим. Сильный снегопад, туман и ветер создадут неблагоприятную обстановку. Также постарайтесь выбрать места с нетронутым снегом – где-нибудь в парке или в загородном доме.
Правильный настройПеред выходом говорите с щенком веселым голосом. Собаки хорошо считывают эмоции, малыш поймет, что его ждет что-то интересное. Запаситесь лакомствами – они пригодятся, чтобы подбадривать щенка во время выполнения команд и закреплять его правильное поведение на улице.
Не торопитесьНе тащите собаку сразу в сугроб. Поставьте ее на землю и дайте время. Пусть щенок сам решит, что нужно делать. Если он проявляет любопытство – обязательно хвалите и награждайте лакомством. В случае, когда собака беспокоится, просится на руки, постарайтесь не брать ее на руки сразу же. Присядьте, поворошите снег, бросьте игрушку на землю. Попробуйте превратить всё в игру.
Для первого знакомства щенку будет достаточно 10-15 минут. Не заставляйте его находиться на улице дольше. Со временем можете увеличивать время прогулки, если он не мерзнет и чувствует себя хорошо. Основная задача сделать так, чтобы снег ассоциировался у питомца с положительными эмоциями, и он ждал очередного выхода на улицу.