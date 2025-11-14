Сотрудник СКА потерял память и способность ходить после употребления энергетиков
22-летний сотрудник службы экипировки хоккейного клуба СКА по имени Артём оказался в тяжёлом состоянии после многолетнего употребления энергетических напитков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на спорте.
По информации издания, молодой человек начал пить энергетики в 14 лет, а в последние годы употреблял их по три раза в день — утром, днём и вечером. Летом 2025 года у него резко ухудшилось самочувствие: боли в животе привели его в больницу, где диагностировали панкреатит. После выписки состояние снова ухудшилось — обследование выявило псевдокисту поджелудочной, затем развился гнойный некроз органа. Несмотря на операцию, состояние Артёма осложнилось.
Врачи сообщили, что длительное употребление энергетиков привело к серьёзным повреждениям желудка и поджелудочной железы. В сентябре у Артёма начались проблемы с памятью и нарушилась способность ходить. Сейчас он заново учится стоять и передвигаться.
Помимо основных диагнозов у него выявили анорексию, поражение поясничного отдела позвоночника, грыжу и потерю голоса. Семья собирает деньги на реабилитацию. По словам врачей, сам факт, что Артём выжил, — «настоящее чудо».
