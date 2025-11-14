Сотрудник СКА потерял память и способность ходить после употребления энергетиков

14 ноября 2025, 10:20

Фото: iStock/bauwimauwi

22-летний сотрудник службы экипировки хоккейного клуба СКА по имени Артём оказался в тяжёлом состоянии после многолетнего употребления энергетических напитков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на спорте.