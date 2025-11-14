Россиянка потратила деньги фанатов Stray Kids на сталкинг k-pop-певца
Россиянка Анна Аннацкая, проживающая в Южной Корее, оказалась в центре скандала после обвинений в мошенничестве и сталкинге участника группы Stray Kids Хван Хёнджина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации издания, Анна обещала помочь российским фанатам приобрести билеты на концерт группы в Инчхоне и организовать тур. Около 30 поклонников перевели ей от 150 до 230 тысяч рублей каждый. Однако на концерт смогли попасть лишь немногие — часть билетов так и не купили.
Как выяснилось, значительную часть собранных средств Анна тратила на преследование своего кумира. Девушка фанатично отслеживала график и передвижения Хёнджина, караулила его у дома, фотографировала его машины, покупала фото и видео из его личной жизни, а также приобрела его личный номер телефона.
Кроме того, она пустила деньги на собственные расходы — дорогой мерч, алкоголь и редкие коллекционные карты айдолов, стоимостью до 20 тысяч рублей каждая.
После того как обман вскрылся, Анна перестала выходить на связь и закрыла Telegram-канал, через который продавала билеты. Пострадавшие фанаты пытаются вернуть свои средства и готовят обращения в полицию.
