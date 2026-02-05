Аксиньин день 6 февраля: почему нельзя грубить, стричь волосы и ставить квас на стол, народные приметы
Каждый год 6 февраля православные верующие чтят память блаженной Ксении Петербургской — подвижницы, известной своим добрым сердцем и особым даром молитвенной помощи. О традициях, запретах и народных приметах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаБлаженная Ксения появилась на свет в Санкт-Петербурге в дворянской семье примерно между 1719 и 1730 годами. Отец, по слухам, был верующим человеком, и девочка росла в атмосфере православной веры и добродетели. Когда девушка достигла совершеннолетия, она вышла замуж за Андрея Петрова, придворного певчего, который вскоре стал полковником. Жизнь молодой семьи была вполне благополучной: они не знали нужды, регулярно посещали церковные службы и принимали знакомых. Однако счастье закончилось быстро — мужчина ушел из жизни, оставив Ксению вдовой в возрасте около 26 лет. Его смерть стала для нее настоящей трагедией.
После этого блаженная приняла решение изменить свою жизнь. Она решила молиться за прощение грехов мужа и раздала все свое имущество нуждающимся. Ксения фактически осталась без средств к существованию. Она выбрала путь юродства ради Христа — это значит, что девушка отказалась от общепринятых норм поведения, но искренне стремилась жить по Евангелию и помогать людям. На ней был мундир покойного супруга, святая стала отвечать только на его имя, как будто сама «умерла» и теперь жила как «Андрей Федорович». Когда форма пришла в негодность, Ксения одела красную кофту, зеленую юбку и старую обувь. Этот образ стал таким запоминающимся, что именно так святую изображают на иконах.
Женщина проводила дни на улицах Петербурга, часто бывая рядом с Матфиевской церковью, среди простых деревянных домиков. Она заглядывала к знакомым, ела простую пищу и говорила короткие, запоминающиеся фразы, а затем снова уходила. Ночью Ксения не оставалась у кого-то — она уходила за город, на пустырь или в поле, где молилась часами на коленях и кланялась во все стороны до рассвета. Во второй половине XVIII века на Смоленском кладбище в Петербурге началось строительство каменного храма в честь Смоленской иконы Божией Матери. Рабочие заметили, что по ночам на лесах появлялись новые ряды кирпичей, хотя никто из них не оставался на площадке после смены. Когда они решили выяснить, кто им помогает, то обнаружили, что тяжелые кирпичи поднимала блаженная Ксения. Согласно церковным преданиям, за свою терпеливую жизнь и самоотверженность Господь наградил её даром прозорливости. Люди отмечали, что она могла предвидеть события, будь то беды или радости. Например, святая предупреждала о скорой смерти императрицы Елизаветы Петровны и других значимых событиях.
Блаженная приносила удачу в дома, куда заходила. Если она брала на руки больного ребенка или благословляла его, тот выздоравливал. В лавках, куда она приходила и брала мелочь, торговля шла успешно. Ее присутствие в доме восстанавливало мир и согласие. Так Ксения завоевала репутацию заступницы и помощницы в повседневных делах. Она ушла из жизни около 1803 года и была похоронена на Смоленском кладбище. Вскоре люди начали собираться у ее могилы, молиться и делиться историями о чудесных исцелениях и примирениях. Верующие стали брать землю с могилы как святыню, и холм несколько раз заново насыпали. Когда каменная плита тоже разошлась по кусочкам, на могиле построили часовню. В советские времена её закрыли, но память о Ксении жила. Люди продолжали приходить на Смоленское кладбище, несмотря на запреты, молились у ограды и рассказывали о чудесах.
После долгих лет народного почитания Ксения Петербургская была официально канонизирована. В 1978 году Русская православная церковь за границей признала ее святой, а 6 июня 1988 года Поместный собор Русской Православной Церкви утвердил ее общецерковное почитание.
Традиции дня6 февраля в народном календаре считали важным рубежом для хозяйства. Этот день называли Аксиньин, Ксения-полузимница или Весноуказательница. С него зима как бы «переламывалась»: легкая ее часть, когда запасы еще полны, осталась позади, а впереди начинался более трудный период, когда нужно особенно следить за припасами. Утро в этот день традиционно начинали с посещения храма. Люди почитали блаженную Ксению как защитницу семейного очага и помощницу в трудные времена. К ней обращались с просьбами о здоровье детей, мире в семье и защите от несправедливости. Крестьяне подводили итоги зимовки. Они проверяли запасы зерна в амбарах, оценивали, сколько осталось ржи и овса. Считалось, что к Аксиньиному дню в закромах должно лежать не меньше половины собранного осенью хлеба.
Если зерно расходилось быстрее, это воспринимали как тревожный знак. До нового урожая еще предстояло прожить столько же времени, сколько прошло с осени, и риск голода возрастал. В этот день крестьяне также проводили «проверку» достатка: оставляли меру ржи на ночь и сравнивали ее с утренней. Цены на хлеб в это время были особенно важны. Если к 6 февраля они заметно поднимались, это считали дурным знаком и ждали тяжелого года. Если же стоимость оставалась стабильной или даже снижалась, в деревнях надеялись на удачный сезон.
В этот день старались уделять внимание тем, кто больше всех нуждался в поддержке — детям, пожилым, больным и одиноким соседям. Существовало правило: хотя бы раз за день сделать доброе дело — зайти к человеку, который давно не выходил из дома, помочь с тяжестями или просто выслушать того, кто оказался в трудной ситуации. Кроме того, предки верили: настроение семьи 6 февраля задаст тон всей оставшейся зиме. Поэтому старались провести день мирно, избегали резких разговоров и болезненных тем.
Народные запретыВ праздник Аксиньин день важно быть осторожным и следить за своими действиями. Этот день считается непростым, есть несколько вещей, которые лучше не делать, чтобы избежать неприятностей. Прежде всего, нельзя грубить. Ругательства и ссоры могут привлечь беды в дом и лишить мирной атмосферы. Лучше провести день в спокойствии и доброте.
Вот что еще не рекомендуется делать 6 февраля:
- Нельзя начинать серьезные дела — они могут оказаться сложными и убыточными;
- Нельзя стричь волосы и ногти — это может «укоротить» вашу жизнь;
- Нельзя заниматься рукоделием — это может привести к усталости и болезням;
- Нельзя менять постельное белье, особенно у детей и больных — это может испортить сон и атмосферу в доме;
- Нельзя ставить на стол квас или другие напитки, которые требуют брожения — это предвещает нестабильный год и плохой урожай;
- Нельзя завязывать узлы на веревках или нитках — это может запутать вашу судьбу.
ПриметыВ Аксиньин день крестьяне с особым вниманием следили за природой, чтобы понять, какой будет весна и как пройдет сельскохозяйственный сезон.
- Если бушует вьюга или метель, а ветер дует резко, это предвещает затяжную весну. В таком случае полевые работы могут стать настоящим испытанием, и урожай может подвести;
- Когда на небе появляются редкие высокие облака, это значит, что скоро потеплеет и начнется устойчивая оттепель;
- Если погода солнечная и мороз не слишком сильный, то можно ожидать ранней весны и хороших условий для посевов;
- Если в амбаре осталось меньше половины запасов, год обещает быть трудным. Но если зерна хватает, это хороший знак — значит, впереди нас ждет благополучие.