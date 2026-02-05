05 февраля 2026, 14:16

Каждый год 6 февраля православные верующие чтят память блаженной Ксении Петербургской — подвижницы, известной своим добрым сердцем и особым даром молитвенной помощи. О традициях, запретах и народных приметах этого дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы

История праздника

Традиции дня

Народные запреты

Вот что еще не рекомендуется делать 6 февраля:

Нельзя начинать серьезные дела — они могут оказаться сложными и убыточными;

Нельзя стричь волосы и ногти — это может «укоротить» вашу жизнь;

Нельзя заниматься рукоделием — это может привести к усталости и болезням;

Нельзя менять постельное белье, особенно у детей и больных — это может испортить сон и атмосферу в доме;

Нельзя ставить на стол квас или другие напитки, которые требуют брожения — это предвещает нестабильный год и плохой урожай;

Нельзя завязывать узлы на веревках или нитках — это может запутать вашу судьбу.

Приметы