«Состав преступления»: Россиянам рассказали про новое предложение о запрете курьерских доставок алкоголя

05 февраля 2026, 12:07

Юрист Терентьев: доставка алкогольной продукции курьером наказывается судом

Фото: Istock/Vicky Gosselin

Депутаты Госдумы готовят законопроект об ответственности организаторов нелегальных курьерских доставок алкоголя. По их мнению, это защитит подростков от упрощенного доступа к вредной продукции.





Управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право», эксперт московского отделения Опоры России Дмитрий Терентьев в беседе с «Радио 1» заявил, что на сегодняшний день запрещена розничная продажа алкогольной продукции дистанционным способом, к которому относят и курьерскую доставку.





«Нарушения запрета на дистанционную продажу является основанием для аннулирования лицензии. Оборот алкогольной продукции без соответствующей лицензии является административным правонарушением и влечет штраф в размере до трех миллионов рублей для юридического лица и до одного миллона рублей для индивидуальных предпринимателей», — сказал он.

«В уголовном праве к ответственности могут быть привлечены только физические лица, а к административной — физические, должностные, юридические лица. Важным критерием будет то, что дистанционная продажа осуществляется магазином или предприятием общественного питания, или физическими лицами. В случае если магазин или общепит осуществляет оборот алкоголя без лицензии, то это привлечение к административной ответственности, а вот если это делают физические лица без привязки к какой-то организации, то мы имеем дело с преступлением, ответственность за которое установлена уголовным кодексом», — предупредил Терентьев.

«Считаю, что Госдуме необходимо законодательно установить механизм определения, когда нарушение приводит к административной ответственности, а когда к уголовной. Иначе противоречия не устранены, а все механизмы существуют уже сейчас и никаких дополнительных законов не требуют», — резюмировал собеседник.