В Кузбассе ожидается мощное половодье предстоящей весной

Фото: iStock/Mrkit99

В Кемеровской области предстоящей весной ожидается мощное половодье, которое будет сложнее, чем в прошлом году. Об этом предупредили специалисты Российского Гидрометцентра.



По данным «Сiбдепо», такой вывод синоптики сделали после анализа сложившихся гидрометеорологических условий.

«Так, выше нормы максимальные уровни воды на Верхней Оби с притоками ожидаются не только в Кузбассе, но и в соседних сибирских регионах — Алтайском крае, Новосибирской и Томской области», — говорится в материале.

Также половодье ожидается в других регионах страны. В столице из-за весенних подтоплений могут пострадать ежи. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил биолог Павел Глазков.

«Если весна наступит резко в середине марта, она может разбудить и подтопить животных, например ежей. Особенно молодые и неопытные ежи, залегшие в низинах, оказываются в опасности. Ранняя весна — это нестабильное тепло, могут вернуться заморозки», — уточнил эксперт.

Он уточнил, что ежи — насекомоядные, они могут проснуться, когда пищи будет еще недостаточно. Кроме того, они плохо переносят холод. Поэтому ранняя весна с паводками и заморозками для природы нежелательна.
