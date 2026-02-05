В Кузбассе ожидается мощное половодье предстоящей весной
В Кемеровской области предстоящей весной ожидается мощное половодье, которое будет сложнее, чем в прошлом году. Об этом предупредили специалисты Российского Гидрометцентра.
По данным «Сiбдепо», такой вывод синоптики сделали после анализа сложившихся гидрометеорологических условий.
«Так, выше нормы максимальные уровни воды на Верхней Оби с притоками ожидаются не только в Кузбассе, но и в соседних сибирских регионах — Алтайском крае, Новосибирской и Томской области», — говорится в материале.
Также половодье ожидается в других регионах страны. В столице из-за весенних подтоплений могут пострадать ежи. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил биолог Павел Глазков.
«Если весна наступит резко в середине марта, она может разбудить и подтопить животных, например ежей. Особенно молодые и неопытные ежи, залегшие в низинах, оказываются в опасности. Ранняя весна — это нестабильное тепло, могут вернуться заморозки», — уточнил эксперт.
Он уточнил, что ежи — насекомоядные, они могут проснуться, когда пищи будет еще недостаточно. Кроме того, они плохо переносят холод. Поэтому ранняя весна с паводками и заморозками для природы нежелательна.