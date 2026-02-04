Продажи новых легковых автомобилей в РФ снизились в январе на 10%

04 февраля 2026, 20:48

Фото: iStock/nd3000

По итогам января 2026 года в России продали 80,6 тысяч новых легковых автомобилей, что на 9,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчет аналитического агентства «Автостат».





Lada, по данным издания, традиционно остается лидером на российском рынке, доля ее продаж составила около четверти. В январе продали 19,6 тыс. новых легковых автомобилей отечественной марки.





«Вторым стал бренд Haval, который вновь оказался самой популярной иностранной маркой. Продажи составили 10,7 тыс. единиц. В тройку лидеров попала и российская марка Tenet (8949 ед.), доля которой превысила 11%», — говорится в материале.