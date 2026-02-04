Продажи новых легковых автомобилей в РФ снизились в январе на 10%
По итогам января 2026 года в России продали 80,6 тысяч новых легковых автомобилей, что на 9,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчет аналитического агентства «Автостат».
Lada, по данным издания, традиционно остается лидером на российском рынке, доля ее продаж составила около четверти. В январе продали 19,6 тыс. новых легковых автомобилей отечественной марки.
«Вторым стал бренд Haval, который вновь оказался самой популярной иностранной маркой. Продажи составили 10,7 тыс. единиц. В тройку лидеров попала и российская марка Tenet (8949 ед.), доля которой превысила 11%», — говорится в материале.
Кроме того, в десятку самых продаваемых машин вошли Geely, Belgee, Changan, Toyota, Jetour, Mazda и Solaris. При этом Mazda, по наблюдениям экспертов, попала в топ-10 впервые за долгое время, поскольку марка официально не присутствует на российском авторынке.
Отмечается, что по сравнению с январем 2025 года продажи Lada снизились на 28,7%, Haval — на 9,3%, Geely — на 24,1%, Changan — на 53,2%, а Jetour — на 4,6%.