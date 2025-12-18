Эксперты прогнозируют оживление кредитования в России в 2026 году
В 2026 году российский рынок кредитования может перейти к росту на фоне стабилизации экономики и ожиданий снижения ключевой ставки.
Как отметил аналитик «Финама» Игорь Додонов в беседе с «Татар-информ», в 2025 году темпы роста кредитных портфелей банков заметно уступают показателям прошлого года, однако в последние месяцы уже наблюдается умеренное ускорение. По его оценке, в следующем году ситуация изменится: банки начнут активнее наращивать выдачи, а общий спрос на кредиты постепенно восстановится.
Отдельно эксперт выделил ипотеку, которая чувствует себя увереннее розничного кредитования в целом. Это связано с действием льготных госпрограмм, прежде всего семейной ипотеки, на которые сейчас приходится около 80% всех выдач. Прирост ипотечных портфелей банков в 2026 году может ускориться до 8–10% против ожидаемых 6–7% по итогам 2025 года.
При этом рыночная ипотека, по словам Додонова, пока растет сдержанно из-за высоких ставок, но по мере их снижения этот сегмент также может получить дополнительный импульс.
