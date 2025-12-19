«Слом модели семьи»: Демограф прокомментировал слова Путина о рождаемости в стране

19 декабря 2025, 17:31

Демограф Ткаченко: демографии в РФ нужна новая концепция

Фото: iStock/M.photostock

Во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» президент заявил, что необходимо рождение ребенка в семье сделать модным. При этом семья не должна чувствовать снижение достатка при появлении ребенка.





Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в беседе с «Радио 1» рассказал, что причина — в сломе самой модели семьи.





«Ключ к пониманию — исторический переход от аграрного общества к индустриальному и постиндустриальному. Раньше, когда была аграрная семья, ты рожаешь ребенка, и он через какое-то короткое время становится частью хозяйства. Чем больше он растет, тем вклад его в семью больше. При этом не требовалось инвестиций. Под него отдельно не делали детскую, не покупали коляску, которая стоит дороже, чем настоящая, не отдавали на кружки, которые стоят бешеных денег», — объяснил демограф.

«Он еще тогда говорил, что капитализм получает прибыль только за счет того, что берет от природы и от семьи, а потом не возвращает. Если бы капитализм вырубил лес, а потом сам его вырастил, у него не было бы сверхприбыли. Сейчас он берет готового работника, и прибыль получает он, а не семья», — цитирует суть концепции демограф.

«Это может быть кардинальное снижение реальных издержек (доступное жилье, бесплатное образование и медицина), прямые значительные выплаты всем семьям с детьми без унизительных проверок, или налоговые механизмы, при которых экономика возвращает семье часть созданной ею стоимости», — подчеркнул он.