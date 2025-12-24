ЦБ: Долг россиян по ипотеке превысил 23 триллионов рублей
Задолженность россиян по ипотечным кредитам в ноябре 2025 года выросла на 1,4 процента и превысила 23 триллиона рублей. Такие информация содержатся в отчёте Центробанка о развитии банковского сектора.
В ЦБ отметили, что ускорение ипотечного рынка в конце года является типичным. Дополнительный спрос связан с ожиданием ужесточения условий по семейной ипотеке. С февраля 2026 года супруги смогут оформить только один льготный кредит вместо двух.
Общий объём ипотечных выдач в ноябре сохранился на уровне октября и составил около 500 миллиардов рублей. Почти 80 процентов новых кредитов пришлось на программы с господдержкой. По семейной ипотеке банки выдали 358 миллиардов рублей, что на девять процентов больше, чем месяцем ранее.
Выдачи ипотеки по рыночным ставкам остаются ограниченными. В ноябре они составили 110 миллиардов рублей. В ЦБ связывают низкий спрос с высокими процентными ставками, средний уровень которых достигает 19,5 процента.
Читайте также: