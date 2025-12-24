ЦБ: Долг россиян по ипотеке превысил 23 триллионов рублей

24 декабря 2025, 17:47

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Задолженность россиян по ипотечным кредитам в ноябре 2025 года выросла на 1,4 процента и превысила 23 триллиона рублей. Такие информация содержатся в отчёте Центробанка о развитии банковского сектора.