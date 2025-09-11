Достижения.рф

Александр Сытник 12 сентября: как в этот день не отпугнуть удачу и что делать, чтобы не облысеть, народные приметы

12 сентября 2025 года Русская православная церковь вспоминает святого благоверного князя Александра Невского. Праздник знаменует окончание строгого однодневного поста, поэтому его традиционно встречают обильным застольем. ​О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».



Князь Александр Невский: историческая справка

Будущий великий князь Киевский и Владимирский родился в 1221 году в семье князя Ярослава Всеволодовича. Уже в 15 лет он начал править в Новгороде — непростом и «пограничном» княжестве, которое постоянно подвергалось угрозам: на юге — от монголо-татар, на севере — от литовцев и крестоносцев.

Александр вошел в историю как великий полководец и защитник русской земли. Он одержал победу на Неве (за что получил прозвище «Невский»), разгромил рыцарей-крестоносцев на Чудском озере и вернул новгородцам Латгалию.

После смерти отца Александр получил Киевский престол и власть над «всей Русской землей». Ему пришлось воевать с соседними княжествами и вести сложные переговоры с Золотой Ордой. Пробыв в Орде около года, князь тяжело заболел. Вернувшись домой, он принял монашеский постриг великую схиму под именем Алексий и вскоре скончался.

Первоначально князя похоронили во Владимирском Рождественском монастыре, но по указу Петра I его мощи были перенесены в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.

Смысл праздника: народные традиции

12 сентября верующие вспоминают Александра Невского как великого воина и государственного деятеля, который всю жизнь посвятил защите Руси. Для православных он также является молитвенником и небесным покровителем России.

В народном календаре день получил название Александр Сытник. Праздник связан с окончанием поста и началом богатых застолий. Считалось, что именно с этого времени начинались пышные угощения и осенние пиры. Хозяйки готовили ячменную кашу на молоке, пекли хлеб из нового урожая пшеницы, ржи и проса. За столом собирали родных и соседей, устраивали весёлые пиры и говорили: «Сытно с хлебом жить».

Сохранился и обрядовый элемент: крестьяне заплетали в одну косу стебли ячменя, льна и овса — на будущий урожай и достаток.

В храмах в этот день совершается полиелейная служба благоверному князю Александру Невскому.

Что можно делать 12 сентября

  • Заниматься рукоделием, вязанием и домашними делами;
  • собирать гостей за щедрым столом, устраивать душевные посиделки;
  • откровенно говорить с друзьями, делиться мыслями и переживаниями;
  • изгонять плохие мысли и сохранять душевный покой;
  • экономно распоряжаться деньгами;
  • бездетным парам — молиться святому Александру Невскому о даровании наследника;
  • заготавливать клюкву — в народе верили, что это принесет здоровье и удачу.

Что нельзя делать 12 сентября

В этот день особенно опасны любые необдуманные действия и агрессия. Не стоит ссориться с близкими, обижать родных, проявлять зависть, ревность или сплетничать — всё это могло вернуться сторицей и отпугнуть удачу.

Также существовали и другие запреты. Например, не рекомендовали мыть голову, так как верили, что можно облысеть. Кроме того, не стоило менять постельное бельё, сушить перины (чтобы не снились плохие сны), играть в карты или ставить забор — считалось, что это может привлечь неприятности и могут нагрянуть воры.

Главная идея дня — избегать дурных поступков и негативных эмоций, чтобы сохранить благополучие и удачу.

Народные приметы 12 сентября

  • Урожай рябины — к дождливой осени;
  • пчёлы запечатывают улей — жди ранней зимы;
  • птицы летают высоко и долго — осень будет сухой и теплой;
  • много паутины — к продолжительной тёплой осени.
