Стало известно, сколько россиян регулярно получают премии

11 сентября 2025, 09:07

Rambler&Co: Только 22% россиян регулярно получают премии

Фото: iStock/Oleg Elkov

В России всего 22% сотрудников регулярно получают премии. Такие данные приводит RT со ссылкой на результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co.





Выяснилось, что 8% россиян получают премии только за выполненные проекты, а 18% — лишь в исключительных случаях.





«15% имеют обязательную 13-ю зарплату раз в год, тогда как 26% никогда не получали никаких премий, и ещё 11% пояснили, что их работа изначально не предполагает подобных выплат», — отметили аналитики.

«Если такой пункт есть, то лишить выплаты могут и в случаях, когда сотрудник опаздывал на работу, или ломал какую-либо офисную технику, или не соблюдал правила охраны труда», — уточнила Яковлева.