Стало известно, сколько россиян регулярно получают премии
Rambler&Co: Только 22% россиян регулярно получают премии
В России всего 22% сотрудников регулярно получают премии. Такие данные приводит RT со ссылкой на результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co.
Выяснилось, что 8% россиян получают премии только за выполненные проекты, а 18% — лишь в исключительных случаях.
«15% имеют обязательную 13-ю зарплату раз в год, тогда как 26% никогда не получали никаких премий, и ещё 11% пояснили, что их работа изначально не предполагает подобных выплат», — отметили аналитики.
Чаще всего премии приходят в денежной форме, но также бывают дополнительные дни отпуска, подарки или оплата отдыха и обучения.
41% российских сотрудников считают премии обязательной частью дохода, а 30% респондентов ответили, что премии зависят от результата работы.
Лишить премии, по мнению опрошенных, могут за нарушение трудовой дисциплины и невыполнение KPI или планов.
Тем временем юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала «Москве 24», что сотруднику могут не дать премию, если он сломал офисную технику или опоздал на работу, только в том случае, если её начисление зависит от отсутствия дисциплинарных взысканий. Однако это такое положение должно быть отражено в локальном нормативном акте.
«Если такой пункт есть, то лишить выплаты могут и в случаях, когда сотрудник опаздывал на работу, или ломал какую-либо офисную технику, или не соблюдал правила охраны труда», — уточнила Яковлева.
При этом работодатель может просто сократить размер премии, если сотрудник нарушил дисциплину, но выполнил все поставленные перед ним задачи.