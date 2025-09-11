Достижения.рф

Минтранс сообщил об открытии аэропорта Краснодара

Минтранс России: аэропорт Краснодара возобновил работу утром 11 сентября
Фото: iStock/skyNext

Аэропорт Краснодара, закрытый с февраля 2022 года из соображений безопасности, возобновил работу. Об этом сообщило Министерство транспорта России.



По данным ведомства, воздушная гавань открыта для обслуживания рейсов с 09:00 мск 11 сентября. Росавиация сообщила, что гражданские воздушные суда смогут совершать полеты ежедневно в период с 9:00 до 19:00 мск.

Уточняется, что «Аэрофлот» запланировал выполнить первый рейс в аэропорт Краснодара 17 сентября.

Напомним, 9 июля Минтранс объявил о возобновлении работы аэропорта Геленджика.

Екатерина Коршунова

