Минтранс сообщил об открытии аэропорта Краснодара
Минтранс России: аэропорт Краснодара возобновил работу утром 11 сентября
Аэропорт Краснодара, закрытый с февраля 2022 года из соображений безопасности, возобновил работу. Об этом сообщило Министерство транспорта России.
По данным ведомства, воздушная гавань открыта для обслуживания рейсов с 09:00 мск 11 сентября. Росавиация сообщила, что гражданские воздушные суда смогут совершать полеты ежедневно в период с 9:00 до 19:00 мск.
Уточняется, что «Аэрофлот» запланировал выполнить первый рейс в аэропорт Краснодара 17 сентября.
Напомним, 9 июля Минтранс объявил о возобновлении работы аэропорта Геленджика.
