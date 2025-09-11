Юрист Нечаева: за смайлик человеку может грозить уголовная ответственность
В определенных случаях за смайлик человеку может грозить административная или уголовная ответственность. Об этом рассказала юрист Екатерина Нечаева.
В разговоре с «Абзацем» эксперт отметила, если смеющийся смайлик, эмодзи одобрения или рисунок клоуна отправлены в ответ на пост с оскорблениями, то тогда человек рискует попасть под административную или уголовную ответственность. Использование символов будет оцениваться судом совокупно с контекстом сообщения.
«Например, одобряющие или смеющиеся смайлы под постами о трагедии или лайки под материалами запрещенных сообществ могут образовывать состав административного правонарушения», — пояснила юрист.
По словам Нечаевой, если смайлик выражает унижение чести и достоинства другого лица, то тогда человеку грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей. При этом, когда эмодзи содержит запрещенную символику, то здесь размер взыскания не превышает двух тысяч. К тому же нарушителя могут арестовать на 15 суток. В определенных случаях может наступить уголовная ответственность с лишением свободы до пяти лет.