«Появляется страх»: Стилист объяснила, как соцсети убивают индивидуальность и что с этим делать

14 октября 2026, 12:46

Стилист Пелар: алгоритмы соцсетей внушают в человека страх быть собой

Фото: iStock/S_Chum

Мы всё чаще одеваемся одинаково — не потому, что сговорились, а потому, что видим одни и те же картинки. Провинция и столица, разные страны и континенты: границы между повседневными образами стираются быстрее, чем когда-либо.





Стилист Юлия Пелар в беседе с «Радио 1» сообщила, что соцсети и глобализация сделали нас похожими друг на друга, однако это не повод отказываться от индивидуальности.





«Ещё двадцать лет назад женщина из небольшого российского города ориентировалась прежде всего на то, как одеваются люди вокруг неё. Она могла полистать модный журнал, посмотреть телепередачу, съездить в Москву или за границу — и привезти оттуда несколько интересных идей. Сегодня ситуация принципиально иная: девушка из провинции за несколько секунд может увидеть, как одеваются женщины в Париже, Милане, Копенгагене, Нью-Йорке или Токио. И она видит одни и те же тренды, одни и те же сочетания, зачастую одни и те же вещи», — сказала она.

«Вы один раз сохранили в Pinterest красивый образ с широкими брюками, жакетом и лоферами. Алгоритм понимает, что вам нравится такая эстетика, и начинает показывать похожие сочетания. Вы видите их снова и снова — у разных блогеров, на разных фотографиях, в разных странах. И постепенно у вас формируется ощущение, что именно так и нужно одеваться. Хотя на самом деле это всего лишь один из множества вариантов», — отметила Пелар.

«Человек — существо социальное, ему важно принадлежать к группе. Так было всегда: соответствовать представлениям окружающих о том, что красиво, современно или уместно. Далеко не каждая женщина готова выйти на улицу в образе, заметно отличающемся от того, что носят все остальные, — для этого действительно нужны смелость, характер и харизма. Гораздо проще надеть привычный бежевый тренч, джинсы, белую футболку и лоферы. Всё красиво, актуально, никаких к тебе вопросов. Но если так оденутся ещё десять женщин вокруг вас — где же здесь ваша индивидуальность?» — высказалась собеседница.