Стилист назвала тренды верхней одежды осени 2026

05 октября 2026, 14:19

Стилист Пелар: в моде осенью 2026 пальто, бомберы и парки с мехом

Фото: iStock/Olga Nikiforova

Осень медленно переходит из свой ранней стадии в следующую — холодную и готовящую к первым серьезным заморозкам. Какую верхнюю одежду выбрать в этом сезоне?





Стилист Юлия Пелар в беседе с «Радио 1» отметила, что при выборе верхней одежды стоит смотреть не на цвет и состав ткани, а на крой и посадку.





«Именно по крою очень часто видно возраст вещи. Нужно понимать, что со временем в одежде меняются пропорции: объем, линия плеча, длина рукава, посадка. И если вы хотите выглядеть современно, то на это обязательно нужно обращать внимание», — сказала она.

«Причем мех может быть как натуральным, так и искусственным. Сейчас есть прекрасные, современные искусственные материалы, которые выглядят очень достойно и дорого. Овчина с крупными воротниками — одна из самых заметных историй этого сезона. Парка особенно хорошо подойдет тем, кто любит расслабленный, спортивный или более модный городской стиль», — отметила Юлия.

«Причем я бы смотрела не только на короткие спортивные бомберы из плащевки, но и на более объемные модели, которые прикрывают ягодицы, модели из шерсти, кожи. Например, с меховой отделкой», — поделилась стилист.

«Из актуальных вариантов я бы отдельно отметила однобортное пальто чуть ниже колена. Но его довольно сложно стилизовать. Поэтому, если вы ищете именно универсальную модель на несколько сезонов, я бы смотрела на длину midi/maxi. Такое пальто гораздо проще сочетать и с брюками, и с юбками, и с платьями», — посоветовала она.

«Если в районе плеч и рукавов все натянулось, и вам хочется немедленно его снять, значит, оно вам мало», — объяснила Пелар.