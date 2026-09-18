Стилист Янковская вернула онкобольной Лерчек два миллиона за «поддельный люкс»
Стилист Янковская вернула Лерчек около двух млн рублей по делу о мошенничестве
Адвокат стилиста Эльвиры Янковской, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, Борис Асриян сообщил, что она вернула блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) крупную сумму денег.
В беседе с Super Асриян заявил, что денежные средства в размере около двух миллионов рублей вернулись к Чекалиной несколько месяцев назад.
«Это было ещё в июле», — отметил он.Речь идёт об истории с поддельными товарами, которые продавали под видом изделий люксовых брендов. Следствие считает, что Эльвира представлялась профессиональным стилистом и предлагала Валерии заказывать брендированную одежду и аксессуары из-за границы по оптовым ценам.
В отношении Янковской возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшими по делу признали семь человек, в том числе Лерчек.