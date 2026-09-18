Стилист Янковская вернула онкобольной Лерчек два миллиона за «поддельный люкс»

18 сентября 2026, 10:59

Стилист Янковская вернула Лерчек около двух млн рублей по делу о мошенничестве

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

Адвокат стилиста Эльвиры Янковской, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, Борис Асриян сообщил, что она вернула блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) крупную сумму денег.





В беседе с Super Асриян заявил, что денежные средства в размере около двух миллионов рублей вернулись к Чекалиной несколько месяцев назад.

«Это было ещё в июле», — отметил он.