Стилист назвал модное сочетание цветов одежды на осень
Стилист Рогов назвал хорошим сочетание красного и бежевого цветов в образе
Стилист Александр Рогов определил самый актуальный цветовой тренд предстоящего сезона. Об этом эксперт сообщил в своем Telegram-канале, аудитория которого составляет 190 тысяч подписчиков.
Свой вывод Рогов сделал, проанализировав уличные образы инфлюэнсеров в Нью-Йорке во время Недели моды. Именно симбиоз красного и бежевого, по оценке стилиста, будет самым популярным решением текущей осенью.
Ранее модный эксперт Владислав Лисовец называл главные тренды верхней одежды осени. Информация была на его сайте.
Кроме того, россиянам дали совет при выборе формы для школьников. Подробности — в нашем материале.
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