«Алиса не заменит маму»: Стало известно, почему детям важно слушать, как читают родители

30 октября 2025, 17:52

Нейропсихолог Каниметов: искусственный интеллект не заменит ребенку родителей

Фото: iStock/Marina Tikhonova

По данным Российского книжного союза, лишь 11% родителей читают детям ежедневно. При этом нейропсихологи утверждают, что совместное чтение — это не просто приятный ритуал, а вклад в развитие мозга ребенка. Почему умная колонка не может заменить живой голос мамы или папы, и что мы теряем, заменяя живую книгу аудиорассказом от нейросети?





Нейропсихолог нейрологопедического центра «Выше радуги» Кубат Каниметов в беседе с «Радио 1» объяснил, что основная польза от чтения заключается в сложной работе мозга по преобразованию слов в образы.





«Само по себе чтение однозначно положительно влияет на развитие фантазии. Для головного мозга эта аудиоинформация перекодируется в визуальный ряд. То есть головной мозг слышит и, по большому счёту, рисует себе картинки. В этом случае, конечно, искусственный интеллект не справится с подобного рода задачей», — пояснил он.

«Для того, чтобы это происходило, необходимо каждому лирическому персонажу давать определённый характер с помощью разных голосов. В советское время такое явление называлось аудиоспектаклями, что развивало фантазию и любовь к литературе», — сказал нейропсихолог.

«И в эти минуты единения никакая Алиса, Маруся или прочие искусственные интеллекты маму с папой не заменят. Выбор стоит не между чтением и гаджетом, а между формальным выполнением обязанности и качественным времяпрепровождением. Эмоции, общение и совместное творчество — вот что делает книгу лучшим подарком для развивающегося мозга», — резюмировал Каниметов.