«Лапкотерапия»: Психолог рассказала о новом способе борьбы со стрессом

30 октября 2025, 12:50

Психолог Юданова: животные помогают расслабиться и повышают самооценку

Фото: iStock/Marija Jokic

Все чаще специалисты говорят о способе переживания стресса через общения с животными. Такой метод называется «лапкотерапия».





Семейный психолог Юлия Юданова в беседе с «Радио 1» рассказала, что терапия при помощи животных или зоотерапия оказывает положительное влияние на состояние человека.





«Животные помогают расслабиться, снять стресс. Они избавляют человека от одиночества и даже повышают ему самооценку, потому что любят безусловной любовью», — пояснила она.

«Американские психологи Аарон Бек и Аарон Катчер в 70-х годах доказали положительное влияние на процесс выздоровления одиноких людей, имеющих домашних питомцев. Тактильный контакт способствовал улучшению работы нервной системы и снимал стресс. Выздоровление пациентов с питомцами шло быстрее, а их смертность была гораздо ниже», — объяснила Юданова.

«Ученый-биолог Ксения Ряскова защитила диссертацию на тему "Влияние аудиовизуального воздействия на человека посредством фелинотерапии". Это лечение общением с кошками. Пациентам включали видеозаписи с урчанием кошек, после чего было отмечено улучшение состояния и снижение артериального давления. Своим урчанием кошки даже сами себя способны лечить», — поделилась Юданова.