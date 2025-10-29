Россиянам пояснили, зачем нужен закон о психологической поддержке при разводе
Лунюшин: психологическая помощь перед разводом может спасти некоторые семьи
Посещение психолога перед разводом сможет сохранить некоторые браки. Так считает эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии, психолог Сергей Лунюшин.
Ранее стало известно, что Госдума планирует доработать законопроект о предоставлении психологической помощи при разводе с целью сохранения семей.
«Думаю, что этот закон поможет спасти некоторые браки. Иногда бывает так, что люди находятся в конфликте, не могут найти общего языка, и ситуация кажется безвыходной. Есть люди, которые достаточно здоровые с психологической точки зрения, и всё равно не решаются обращаться за помощью», — пояснил Лунюшин в разговоре с RuNews24.ru.Он уточнил, что в России супруги редко обращаются за психологической помощью, однако многие в ней нуждаются. Тем не менее, по словам эксперта, консультации психологов смогут примирить далеко не все пары.
Важно обратить внимание на образование медиаторов, обеспечить их дополнительными знаниями и квалификациями, поскольку сейчас любой желающий может пройти соответствующие курсы и получить статус психолога. А это вызывает вопросы по уровню компетентности, заключил Лунюшин.