Россиянам пояснили, зачем нужен закон о психологической поддержке при разводе

29 октября 2025, 17:49

Лунюшин: психологическая помощь перед разводом может спасти некоторые семьи

Фото: iStock/Vasyl Dolmatov

Посещение психолога перед разводом сможет сохранить некоторые браки. Так считает эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии, психолог Сергей Лунюшин.





Ранее стало известно, что Госдума планирует доработать законопроект о предоставлении психологической помощи при разводе с целью сохранения семей.





«Думаю, что этот закон поможет спасти некоторые браки. Иногда бывает так, что люди находятся в конфликте, не могут найти общего языка, и ситуация кажется безвыходной. Есть люди, которые достаточно здоровые с психологической точки зрения, и всё равно не решаются обращаться за помощью», — пояснил Лунюшин в разговоре с RuNews24.ru.

