Россиянам рассказали, как укрепить отношения с партнёром

29 октября 2025, 15:31

Психолог Кузнецова: Сентябрь и октябрь созданы для прогулок с любимыми

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Во время осенних прогулок с любимыми людьми снижается тревожность и усиливается доверие. Об этом рассказала Психолог Марина Кузнецова.





По её словам, сентябрь и октябрь созданы для того, чтобы гулять часами.





«Во время прогулок мы чувствуем пространство и партнёра. Это возможность говорить не "о чём-то", а "рядом", что снижает тревогу и усиливает доверие», — приводит lady.pravda.ru слова Кузнецовой.

«Отношения разрушают конкретные проблемы. Например, молчание и закрытость. Отсутствие откровенного разговора приводит к накоплению обид и непониманию. Игнорирование потребностей партнера также пагубно сказывается на отношениях», — пояснила эксперт.