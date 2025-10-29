Россиянам рассказали, как укрепить отношения с партнёром
Психолог Кузнецова: Сентябрь и октябрь созданы для прогулок с любимыми
Во время осенних прогулок с любимыми людьми снижается тревожность и усиливается доверие. Об этом рассказала Психолог Марина Кузнецова.
По её словам, сентябрь и октябрь созданы для того, чтобы гулять часами.
«Во время прогулок мы чувствуем пространство и партнёра. Это возможность говорить не "о чём-то", а "рядом", что снижает тревогу и усиливает доверие», — приводит lady.pravda.ru слова Кузнецовой.
По её словам, такая прогулка может стать тестом на совместимость. Психолог посоветовала обратить внимание, как партнёр реагирует на прохожих, собак или неожиданный дождь.
Осенью можно во время свидания не только сидеть в кафе, но и кататься на сапах, посещать йога-парки или сходить в поход на выходных. По данным издания, небольшая физическая активность запускает гормоны удовольствия, а эти эмоции воспринимаются как симпатия.
В свою очередь эксперт сервиса Twinby и психолог Лариса Каравайцева предупредила в беседе с «Газетой.Ru», что молчание и закрытость могут разрушить отношения.
«Отношения разрушают конкретные проблемы. Например, молчание и закрытость. Отсутствие откровенного разговора приводит к накоплению обид и непониманию. Игнорирование потребностей партнера также пагубно сказывается на отношениях», — пояснила эксперт.
Каравайцева отметила, что чаще всего пары испытывают кризис в отношениях в первый, третий, седьмой и двенадцатый-пятнадцатый годы. Сохранить близость можно с помощью совместных ужинов, прогулок и поездок, а также доверительных разговоров, заключила психолог.