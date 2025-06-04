«Алла – чудовище»: Андрей Малахов разбирается в смерти миллиардера Лисоченко. Кто свел в могилу олигарха и что скрывает вдова

04 июня 2025, 15:00

Оксана Ли(Фото: кадр из программы «Малахов»)

Вокруг наследства знаменитого бизнесмена и изобретателя Виталия Лисоченко разразился настоящий скандал. Уже полгода его дети и вдова не могут прийти к соглашению по поводу состояния, оцененного в полтора миллиарда рублей. Дочь покойного миллиардера заявляет, что ей достались лишь незначительные суммы, в то время как основная часть наследства отошла к мачехе. Ситуацию усложняют семейные тайны, финансовые махинации и загадочные обстоятельства смерти Лисоченко, которые, по словам родных, некоторое время скрывались от детей. Подробности – в материале «Радио 1».





Содержание Корыстная вдова миллиардера Лисоченко Кабальный брачный договор Обстоятельства смерти олигарха

Корыстная вдова миллиардера Лисоченко

«Конычева его преследовала. Я уверена, что это был план. Они познакомились еще в юности. Уже в глубоко пенсионном возрасте она начала преследовать отца. Еще когда она была в браке она писала ему неприличные сообщения, пыталась его завоевать. Она вешалась на папу, потому что узнала – отец состоятельный человек».

Лисоченко с семьей (Фото: кадр из программы «Малахов»)

«Но стали вскрываться факты, что она была любовницей отца, потом возвращалась к бывшему мужу. Расписались они в Дании, потому что там можно было расписаться очень быстро», – рассказала Лисоченко в эфире программы «Малахов».

«Алла – чудовище. У нее был дар убеждения, она его спаивала. Она алчная очень, ради денег она готова на все. Находясь в браке, она писала СМС любовные ему и говорила: «я твоя жаба». Когда они ссорились, она падала на колени и просила прощение. Она стала убеждать его, что она единственная женщина, на которую он может оформить участок за 800 тысяч евро», – заявила Яна Степовая.

Кабальный брачный договор

Лисоченко с женой Аллой (Фото: кадр из программы «Малахов»)



Обстоятельства смерти олигарха

«О чем говорит дочь Лисоченко – это все ложь. Я как-то зашла к нему, и он говорит: "Они меня убивают". Я спросила кто, он ответил: "Ольга, Сергей и Оксана". Это было в последний день», – заявила вдова миллиардера.