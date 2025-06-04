«Алла – чудовище»: Андрей Малахов разбирается в смерти миллиардера Лисоченко. Кто свел в могилу олигарха и что скрывает вдова
Вокруг наследства знаменитого бизнесмена и изобретателя Виталия Лисоченко разразился настоящий скандал. Уже полгода его дети и вдова не могут прийти к соглашению по поводу состояния, оцененного в полтора миллиарда рублей. Дочь покойного миллиардера заявляет, что ей достались лишь незначительные суммы, в то время как основная часть наследства отошла к мачехе. Ситуацию усложняют семейные тайны, финансовые махинации и загадочные обстоятельства смерти Лисоченко, которые, по словам родных, некоторое время скрывались от детей. Подробности – в материале «Радио 1».
Корыстная вдова миллиардера ЛисоченкоНемецкий изобретатель-миллиардер с советскими корнями Виталий Лисоченко на закате жизни продал свою компанию в Германии, переехал в Таганрог и умер практически нищим. Оказалось, что всем его имуществом завладела супруга – Алла Конычева. Женщина заключила с ним брачный договор, по которому многомиллионное имущество переходит ей. Дочь изобретателя Оксана Лисоченко рассказала, что мачеха изначально имела корыстные планы.
«Конычева его преследовала. Я уверена, что это был план. Они познакомились еще в юности. Уже в глубоко пенсионном возрасте она начала преследовать отца. Еще когда она была в браке она писала ему неприличные сообщения, пыталась его завоевать. Она вешалась на папу, потому что узнала – отец состоятельный человек».
По словам Оксаны, женщина представлялась девичьей фамилией и не упоминала, что была в браке 50 лет.
«Но стали вскрываться факты, что она была любовницей отца, потом возвращалась к бывшему мужу. Расписались они в Дании, потому что там можно было расписаться очень быстро», – рассказала Лисоченко в эфире программы «Малахов».
В том, что Алла Конычева не питала искренних чувств к супругу, уверена и племянница Виталия Лисоченко.
«Алла – чудовище. У нее был дар убеждения, она его спаивала. Она алчная очень, ради денег она готова на все. Находясь в браке, она писала СМС любовные ему и говорила: «я твоя жаба». Когда они ссорились, она падала на колени и просила прощение. Она стала убеждать его, что она единственная женщина, на которую он может оформить участок за 800 тысяч евро», – заявила Яна Степовая.
Кабальный брачный договорКроме того, женщина настаивает, Алла запретила Виталию давать деньги на лечение родного брата, который страдал онкологией. Буквально через полгода после того, как ученый женился на Алле, он купил недвижимость более чем на 6-8 миллионов евро. В итоге она разорила его, добавила племянница Лисоченко. По словам дочери и сына ученого, Алле удалось провернуть аферу благодаря брачному договору, который был оформлен на кабальных условиях. Согласно документу, все имущество принадлежало новой жене Лисоченко, а он сам имел право лишь пользоваться им.
Обстоятельства смерти олигархаСтранной была и смерть миллиардера. Алла Конычева запрещала родным контактировать с Виталием, а за несколько дней до его кончины она распорядилась поменять замки на всех объектах недвижимости. Похороны вдова ученого тоже пыталась скрыть. О времени и месте захоронения родная дочь узнала от своего адвоката.
Еще одним скандальным заявлением дочери ученого стало то, что Алла якобы давала мужу психотропные вещества и настраивала его против своей семьи. Сын Лисоченко также уверен, что отец оказался под влиянием женщины. Сама Алла Конычева заявила, что Виталия «убивали» собственные дети.
«О чем говорит дочь Лисоченко – это все ложь. Я как-то зашла к нему, и он говорит: "Они меня убивают". Я спросила кто, он ответил: "Ольга, Сергей и Оксана". Это было в последний день», – заявила вдова миллиардера.
Адвокат дочери ученого заявил о намерении продолжать разбираться в обстоятельствах его гибели.