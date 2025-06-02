Обращался к шаманам и исчез с долгами: Андрей Малахов обнародовал новые детали афер сына Надежды Кадышевой

02 июня 2025, 17:35

Надежда и Григорий Кадышевы (фото: РИА Новости / Пелагия Тихонова)

27 мая сын народной артистки России Надежды Кадышевой Григорий отметил свой день рождения. Однако ни бывшие возлюбленные, ни друзья не смогли связаться с ним. Григорий словно исчез — не отвечает на звонки и не выходит на связь. Единственное место, где его видят — сцена, на которой он выступает вместе с матерью. В эфире программы Андрея Малахова продолжается обсуждение конфликта в известной семье. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».





Содержание «Пропал со всех радаров» Интерес к эзотерике и «учёные-шаманы» Реакция коллег: Зацепин о репутации Кадышевой Забытый день рождения сына Долги перед друзьями

«Пропал со всех радаров»

«Сейчас никто не знает, где он. Он не берет трубки, человек просто исчез и залег на дно!», — заявила Дарья.

Дарья Де Батс (фото: кадр из программы «Малахов»)



Интерес к эзотерике и «учёные-шаманы»

Реакция коллег: Зацепин о репутации Кадышевой

«Печально. В первую очередь обидно за Надежду Никитичну: всё-таки такая уважаемая женщина, а сейчас собственный сын немножечко дискредитирует как маму. Это с его точки зрения самое отвратительное», — заявил Зацепин.

Антон Зацепин (фото: кадр из программы «Малахов»)



Забытый день рождения сына

«Я не удивлена, что у Григория новая девушка. Ему ведь нужно на что-то жить, что-то есть, ему нужно где-то отдыхать», — отметила Габриэлла.

Габриэлла Мерман (фото: кадр из программы «Малахов»)



Долги перед друзьями

«Гриша у всех подряд позанимал и ушёл. Он за счёт мамы живёт, по сути. Я и отцу Григория набрал — он тоже перестал выходить на связь», — рассказал Константин.