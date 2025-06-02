Обращался к шаманам и исчез с долгами: Андрей Малахов обнародовал новые детали афер сына Надежды Кадышевой
27 мая сын народной артистки России Надежды Кадышевой Григорий отметил свой день рождения. Однако ни бывшие возлюбленные, ни друзья не смогли связаться с ним. Григорий словно исчез — не отвечает на звонки и не выходит на связь. Единственное место, где его видят — сцена, на которой он выступает вместе с матерью. В эфире программы Андрея Малахова продолжается обсуждение конфликта в известной семье. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».
«Пропал со всех радаров»Бывшая возлюбленная Григория Дарья Де Батс, которой он, по её словам, должен 9 миллионов рублей, рассказала, что даже несмотря на большое количество общих знакомых, поздравить Григория никто не смог.
«Сейчас никто не знает, где он. Он не берет трубки, человек просто исчез и залег на дно!», — заявила Дарья.
На звонки теперь отвечает некая девушка — предположительно, новая избранница Григория.
Интерес к эзотерике и «учёные-шаманы»Дарья также утверждает, что Григорий активно обращается к эзотерике, сотрудничая с людьми, которые проводят различные ритуалы. При этом они отказываются называть себя шаманами, предпочитая термин «учёные». Наследник Кадышевой верит, что они решат все его проблемы и очистят жизнь от недугов. С этими гуру Григорий знакомит и свих девушек.
Реакция коллег: Зацепин о репутации КадышевойСвоё мнение высказал и певец Антон Зацепин, выступавший с Кадышевой в дуэте. Он отметил, что не может поверить в происходящее и выразил сочувствие артистке.
«Печально. В первую очередь обидно за Надежду Никитичну: всё-таки такая уважаемая женщина, а сейчас собственный сын немножечко дискредитирует как маму. Это с его точки зрения самое отвратительное», — заявил Зацепин.
Забытый день рождения сынаГабриэлла Мерман, ещё одна бывшая избранница Григория, от которой у него есть сын, также появилась в студии. По её словам, 17 мая ребёнку исполнилось три года, однако никто из семьи Кадышевых не поздравил его.
«Я не удивлена, что у Григория новая девушка. Ему ведь нужно на что-то жить, что-то есть, ему нужно где-то отдыхать», — отметила Габриэлла.
Долги перед друзьямиНе только бывшие возлюбленные заявляют о финансовых претензиях к Григорию. Его близкий друг Константин утверждает, что артист задолжал ему 20 миллионов рублей.
«Гриша у всех подряд позанимал и ушёл. Он за счёт мамы живёт, по сути. Я и отцу Григория набрал — он тоже перестал выходить на связь», — рассказал Константин.Он добавил, что в молодости они подписывалы диски за Надежду Кадышеву. После этого, по его словам, выручка с продаж просто собиралась и уходила на пьянки — никакого контроля или учета не велось.
Дарья, в свою очередь, подтвердила, что Григорий занимал деньги Констанстина, но за его спиной высказывался о нем нелестно.