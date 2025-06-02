Обращался к шаманам и исчез с долгами: Андрей Малахов обнародовал новые детали афер сына Надежды Кадышевой

Надежда и Григорий Кадышевы (фото: РИА Новости / Пелагия Тихонова)

27 мая сын народной артистки России Надежды Кадышевой Григорий отметил свой день рождения. Однако ни бывшие возлюбленные, ни друзья не смогли связаться с ним. Григорий словно исчез — не отвечает на звонки и не выходит на связь. Единственное место, где его видят — сцена, на которой он выступает вместе с матерью. В эфире программы Андрея Малахова продолжается обсуждение конфликта в известной семье. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».



«Пропал со всех радаров»

Бывшая возлюбленная Григория Дарья Де Батс, которой он, по её словам, должен 9 миллионов рублей, рассказала, что даже несмотря на большое количество общих знакомых, поздравить Григория никто не смог.

«Сейчас никто не знает, где он. Он не берет трубки, человек просто исчез и залег на дно!», — заявила Дарья.

На звонки теперь отвечает некая девушка — предположительно, новая избранница Григория.

Дарья Де Батс (фото: кадр из программы «Малахов»)

Интерес к эзотерике и «учёные-шаманы»

Дарья также утверждает, что Григорий активно обращается к эзотерике, сотрудничая с людьми, которые проводят различные ритуалы. При этом они отказываются называть себя шаманами, предпочитая термин «учёные». Наследник Кадышевой верит, что они решат все его проблемы и очистят жизнь от недугов. С этими гуру Григорий знакомит и свих девушек.

Реакция коллег: Зацепин о репутации Кадышевой

Своё мнение высказал и певец Антон Зацепин, выступавший с Кадышевой в дуэте. Он отметил, что не может поверить в происходящее и выразил сочувствие артистке.

«Печально. В первую очередь обидно за Надежду Никитичну: всё-таки такая уважаемая женщина, а сейчас собственный сын немножечко дискредитирует как маму. Это с его точки зрения самое отвратительное», — заявил Зацепин.

Антон Зацепин (фото: кадр из программы «Малахов»)

Забытый день рождения сына

Габриэлла Мерман, ещё одна бывшая избранница Григория, от которой у него есть сын, также появилась в студии. По её словам, 17 мая ребёнку исполнилось три года, однако никто из семьи Кадышевых не поздравил его.

«Я не удивлена, что у Григория новая девушка. Ему ведь нужно на что-то жить, что-то есть, ему нужно где-то отдыхать», — отметила Габриэлла.

Габриэлла Мерман (фото: кадр из программы «Малахов»)

Долги перед друзьями

Не только бывшие возлюбленные заявляют о финансовых претензиях к Григорию. Его близкий друг Константин утверждает, что артист задолжал ему 20 миллионов рублей.
«Гриша у всех подряд позанимал и ушёл. Он за счёт мамы живёт, по сути. Я и отцу Григория набрал — он тоже перестал выходить на связь», — рассказал Константин.
Он добавил, что в молодости они подписывалы диски за Надежду Кадышеву. После этого, по его словам, выручка с продаж просто собиралась и уходила на пьянки — никакого контроля или учета не велось.

Дарья, в свою очередь, подтвердила, что Григорий занимал деньги Констанстина, но за его спиной высказывался о нем нелестно.
Дайана Хусинова

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