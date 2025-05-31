31 мая 2025, 18:40

Диана Анкудинова (Фото: Instagram* @dianadiva.official)

Сегодня, 31 мая, свой день рождения празднует талантливая российская певица Диана Анкудинова. Ей исполнилось 23 года. Впервые артистка предстала перед широкой аудиторией в 2017 году, приняв участие в слепых прослушиваниях на шоу «Голос. Дети». Тогда никто из судей не выбрал её, объяснив это тем, что им нечего было дать такой одаренной девочке. Как сложилась жизнь у юной звезды после шоу, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Тяжелое детство Новая семья Шоу «Голос. Дети» Скандал с биологической матерью Как сейчас живет певица?



Тяжелое детство

Новая семья

Диана Анкудинова (Фото: Instagram* @dianadiva.official)



Шоу «Голос. Дети»

Диана Анкудинова (Фото: Instagram* @dianadiva.official)



Скандал с биологической матерью

Диана Анкудинова (Фото: Instagram* @dianadiva.official)



«Голодовки, утопление, избиение головой об стену ребенка, бросание где-то зимой на остановке или не остановке, неважно. Ломание ключиц, порванная губа, еще что-то. Жестокое обращение с детьми и при этом пьянство. Это была моя прошлая жизнь», — делилась Диана в шоу «Секрет на миллион».

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Как сейчас живет певица?