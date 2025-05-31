Диане Анкудиновой — 23 года. Тяжелое детство, скандал с Малаховым и угрозы от биологической матери. Как сейчас живет певица?
Сегодня, 31 мая, свой день рождения празднует талантливая российская певица Диана Анкудинова. Ей исполнилось 23 года. Впервые артистка предстала перед широкой аудиторией в 2017 году, приняв участие в слепых прослушиваниях на шоу «Голос. Дети». Тогда никто из судей не выбрал её, объяснив это тем, что им нечего было дать такой одаренной девочке. Как сложилась жизнь у юной звезды после шоу, читайте в материале «Радио 1».
Тяжелое детство
Диана Анкудинова родилась 31 мая 2003 года в городе Арсеньев Приморского края. Когда девочке исполнилось три года, её семья была признана неблагополучной, а малышку отправили в детский дом. До трех лет Диана успела пережить настоящий ад в родной семье, по отношению к ней не раз применяли физическое насилие, редко кормили и даже пытались утопить в ванной.
К счастью, соседи, не оставшиеся равнодушными, своевременно обратились за помощью в органы опеки, что позволило Диане начать новую жизнь. В пять лет Анкудинову удочерила Ирина Поник. Женщина познакомилась с будущей дочерью, когда та была на реабилитации в санатории, и захотела забрать ее к себе.
Новая семья
Приёмные родители уделяли Диане большое внимание. Они обращались к специалистам по развитию речи и психологии, а также следили за её питанием. Всё это было необходимо, ведь у девочки были серьёзные проблемы после того, как она жила с биологическими родителями.
С течением времени девочка пошла на поправку, у неё появилось желание петь. И новая мама поддержала её в этом начинании. Так Диана Анкудинова стала участвовать в детских вокальных конкурсах и занимать призовые места.
Шоу «Голос. Дети»
В 2017 году Диана выступила на слепых прослушиваниях шоу «Голос. Дети». Хотя зрители в зале были в восторге от выступления Дианы, ни один из членов жюри не отдал ей предпочтение, и она была вынуждена покинуть проект. После выступления на российском телешоу «Голос. Дети» Диана стала первым участником проекта «Голос», чье выступление набрало более миллиона просмотров на YouTube после неудачного прохождения слепых прослушиваний.
Через год она снова появилась на экранах ТВ уже в шоу «Ты супер!» и заняла первое место, поразив всех своим уникальным голосом и способностью брать сложные ноты. После этого Игорь Крутой подарил певице квартиру в Москве, куда она переехала вместе с мамой и бабушкой.
Скандал с биологической матерью
После славы на шоу «Ты супер!» в жизни Дианы объявилась ее биологическая мать. Но женщина не стремилась к примирению — она отправила ей письмо, в котором звучали угрозы расправы. Но девушка не испугалась и не смутилась, а открыто заявила об этом, подчеркнув, что у неё есть только одна мама — Ирина, которая её вырастила.
По словам Анкудиновой, она хорошо помнит как родная мать не раз применяла физическое насилие по отношению к ней, а в младенчестве даже пыталась убить.
«Голодовки, утопление, избиение головой об стену ребенка, бросание где-то зимой на остановке или не остановке, неважно. Ломание ключиц, порванная губа, еще что-то. Жестокое обращение с детьми и при этом пьянство. Это была моя прошлая жизнь», — делилась Диана в шоу «Секрет на миллион».
Продолжение скандал получил в 2025 году, года девушка приняла участие в съёмках программы «Песни от всей души» с Андреем Малаховым. В передаче появилось видео с тётей певицы. Она попросила прощения у племянницы за то, что не оформила над ней опеку.
Диана была ошеломлена тем, что происходило, и, хотя ей хотелось уйти, она не смогла собраться с мыслями и осталась на съемах. Руководитель артистки выразил недовольство действиями команды Малахова, назвав их «журналистами», которые не гнушаются использовать дешёвые и лживые трюки для повышения рейтинга канала. Он подчеркнул, что такие действия причиняют людям боль и унижают зрителей.
Тётя певицы Дианы Анкудиновой объяснила, почему не забрала её из детдома
Как сейчас живет певица?
Диана — талантливая певица, которая владеет несколькими языками. В её репертуаре есть композиции на русском, английском и французском языках. Кроме того, она поет на испанском, немецком и арабском.
В сентябре 2020 года она стала студенткой заочного отделения факультета эстрады Российского института театрального искусства и в феврале этого года получила заветный диплом. Анкудинова активно выступает на концертах, выпустила несколько песен и записала сольный альбом под названием «Д.А.».
В 2023 году Диана стала участницей четвёртого сезона шоу «Маска» на телеканале НТВ. Она выступила в образе Горностая, но была разоблачена. В 2024 году Анкудинова одержала победу в третьем сезоне шоу «Аватар» на телеканале НТВ, где предстала перед зрителями в образе Жар-птицы.