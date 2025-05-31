Дарил украшения любовнице, а дома избивал жену: двойная жизнь избранника Марины Африкантовой

31 мая 2025, 19:04

Бойфренд Марины Африкантовой избивал жену, а любовнице дарил красивое белье

Марина Африкантова (Фото: Инстаграм* @marina_afrika)

В прошлом году звезда «Дома-2» Марина Африкантова объявила о появлении нового избранника. Мужчина показывал себя щедрым кавалером, одаривал ее люксовыми подарками. На самом деле он оказался домашним тираном, пишет «СтарХит».





Бывшая жена бойфренда Африкантовой, Наталья Куклева, поделилась драмой в личном блоге. Некоторое время назад женщина выяснила, что ее супруг завел роман на стороне. Любовницей Максима оказалась 37-летняя звезда сканальной телестройки.





«Сначала ты живешь счастливую жизнь с тем, кого называешь лучшим мужчиной. Он поддерживает тебя в сложных моментах, держит за руку, молится за твою жизнь в момент тяжелых родов. Я помню, как он носил меня на руках, с уважением относился к моей маме, казалось, это навсегда. Но однажды все изменилось. Как будто щелкнул тумблер, и тот, кто клялся в вечной любви, начал медленно меня убивать… словами, поступками, унижением», — сообщила Куклева.