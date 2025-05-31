Дарил украшения любовнице, а дома избивал жену: двойная жизнь избранника Марины Африкантовой
Бойфренд Марины Африкантовой избивал жену, а любовнице дарил красивое белье
В прошлом году звезда «Дома-2» Марина Африкантова объявила о появлении нового избранника. Мужчина показывал себя щедрым кавалером, одаривал ее люксовыми подарками. На самом деле он оказался домашним тираном, пишет «СтарХит».
Бывшая жена бойфренда Африкантовой, Наталья Куклева, поделилась драмой в личном блоге. Некоторое время назад женщина выяснила, что ее супруг завел роман на стороне. Любовницей Максима оказалась 37-летняя звезда сканальной телестройки.
Обманутая Наталья рассказала, как муж осыпал любовницу цветами и даже дарил нижнее белье. Тем временем дома Максим превращался в тирана.
«Сначала ты живешь счастливую жизнь с тем, кого называешь лучшим мужчиной. Он поддерживает тебя в сложных моментах, держит за руку, молится за твою жизнь в момент тяжелых родов. Я помню, как он носил меня на руках, с уважением относился к моей маме, казалось, это навсегда. Но однажды все изменилось. Как будто щелкнул тумблер, и тот, кто клялся в вечной любви, начал медленно меня убивать… словами, поступками, унижением», — сообщила Куклева.
Примечательно, что отношения Натальи и Максима стали стремительно ухудшаться после рождения их первого ребенка.
Узнав об изменах, Куклева подала на развод. Теперь бывшие супруги делят совместно нажитое имущество. По словам Натальи, Максим оставил ее и детей без денег и крыши над головой.
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