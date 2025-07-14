Аллерголог назвала опасный материал, содержащийся в подушках

14 июля 2025, 13:44

Аллерголог Логина: латекс в подушках может вызвать отек Квинке

Фото: istockphoto/ByoungJoo

Москвичка купила латексную гипоаллергенную подушку, и в первую же ночь пережила сильный аллергический приступ.





Иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с «Радио 1» объяснила, что в ортопедических подушках могут быть разные наполнители, вызывающие аллергию.





«Латекс — это достаточно сильный аллерген. Аллергия на него может быть в виде дерматита, экземы кистей рук — особенно часто при выраженной чувствительности кожи», — сказала аллерголог.

«Перекрёстная аллергия на латекс может выражаться в виде повышенной чувствительности и даже непереносимости банана, авокадо, томатов, киви, цитрусовых. И когда она присоединяется могут быть системные реакции в виде отека или даже анафилактической реакции», — объяснила она.