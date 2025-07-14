Аллерголог назвала опасный материал, содержащийся в подушках

Аллерголог Логина: латекс в подушках может вызвать отек Квинке
Фото: istockphoto/ByoungJoo

Москвичка купила латексную гипоаллергенную подушку, и в первую же ночь пережила сильный аллергический приступ.



Иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с «Радио 1» объяснила, что в ортопедических подушках могут быть разные наполнители, вызывающие аллергию.

«Латекс — это достаточно сильный аллерген. Аллергия на него может быть в виде дерматита, экземы кистей рук — особенно часто при выраженной чувствительности кожи», — сказала аллерголог.

По ее словам, латекс в нашей жизни присутствует постоянно (в перчатках, презервативах, детских игрушках, воздушных шарах), однако отек Квинке возникает, как правило, когда присоединяется перекрёстная пищевая аллергия.

«Перекрёстная аллергия на латекс может выражаться в виде повышенной чувствительности и даже непереносимости банана, авокадо, томатов, киви, цитрусовых. И когда она присоединяется могут быть системные реакции в виде отека или даже анафилактической реакции», — объяснила она.

Логина отметила, что анафилактические реакции на латекс в литературе практически не описаны, поэтому важно знать все сопутствующие факторы.
Анастасия Панченко

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