Врач рассказала об опасности кондиционеров в офисе
Врач Лапа: кондиционер опасен, если он не обработан
О конфликтах летом в рабочих коллективах рассказали 35% россиян. Причина — кондиционеры. Кто-то боится заболеть, а кто-то страдает от высокой температуры в помещении. Как найти компромисс?
Врач-терапевт, аллерголог, иммунолог Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» заявила, что кондиционеры являются источником инфекций.
«Если они не были подготовлены, если их не почистили, не помыли, фильтры в них не поменяли, то они разносят инфекции», — сказала она.
По словам врача, если мы не включаем температуру меньше 23 градусов, то ничего страшного не произойдет.
«Чтобы не конфликтовать, нужно прерываться в офисной работе, выходить на минут 10, включать кондиционер на 16 градусов, проветривать, чтобы был обмен хорошим воздухом», — посоветовала она.
Лапа подчеркнула, что задача кондиционера — делать воздух оптимальной температуры, потому причин для разногласий быть не должно.
«Он может дуть в лицо или шею, тем самым провоцируя болезни, но в этом случае лучше сделать перестановку, подобрав для кондиционера нужное место», — добавила она.