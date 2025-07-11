Врач рассказала об опасности кондиционеров в офисе

11 июля 2025, 17:43

Врач Лапа: кондиционер опасен, если он не обработан

Фото: istockphoto/AndreyPopov

О конфликтах летом в рабочих коллективах рассказали 35% россиян. Причина — кондиционеры. Кто-то боится заболеть, а кто-то страдает от высокой температуры в помещении. Как найти компромисс?





Врач-терапевт, аллерголог, иммунолог Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» заявила, что кондиционеры являются источником инфекций.





«Если они не были подготовлены, если их не почистили, не помыли, фильтры в них не поменяли, то они разносят инфекции», — сказала она.

«Чтобы не конфликтовать, нужно прерываться в офисной работе, выходить на минут 10, включать кондиционер на 16 градусов, проветривать, чтобы был обмен хорошим воздухом», — посоветовала она.

«Он может дуть в лицо или шею, тем самым провоцируя болезни, но в этом случае лучше сделать перестановку, подобрав для кондиционера нужное место», — добавила она.