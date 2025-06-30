Врач рассказал, как защитить детей от инфекций и вирусов летом

30 июня 2025, 12:37

Врач Бережанский: в поддержании иммунитета важна психологическая обстановка

Фото: РИА Новости (Автор: Константин Михальчевский)

Летом вирусные заболевания среди детей, по словам специалистов, очень популярны. Основная причина — переменчивая погода, которая не дает организму расслабиться.





Врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета, доктор медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Павел Бережанский в беседе с «Радио 1» заявил, что поддерживать здоровый иммунитет у детей помогает, прежде всего, благоприятная психологическая обстановка.





«Когда есть стрессы, о крепком иммунитете говорить не приходится. Также важно убрать все вредные привычки как детям, так и взрослым. Потому что даже дымом от сигарет дышит вся семья. Вейп и электронные сигареты — колоссальный вред, даже если это пассивно. Еще необходима правильная вакцинация и сбалансированное питание», — объяснил врач.

«Если какой-то продукт ребенок не ест, то его нужно заменять, подбирать другой рацион. От питания зависит и образ жизни, и активность ребёнка», — подчеркнул он.