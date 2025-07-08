Россиянам назвали продукты, которые чаще всего вызывают аллергию

08 июля 2025, 11:37

Врач Палецкий: чаще всего аллергия возникает на молоко, яйца и рыбу

Фото: iStock/AlexRaths

Чаще аллергию вызывают молоко, яйца, морепродукты, пшеница и орехи. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог, педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Подольск ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Станислав Палецкий.







«На первое место можно поставить коровье молоко. Главные виновники аллергии – казеин и сывороточные белки. Иммунная система ошибочно идентифицирует их как опасные. Это самый частый аллерген у детей раннего возраста», — рассказал Палецкий «Газете.Ru».

«Аллергия может возникнуть в любом возрасте — как в детстве, так и уже в зрелые годы. Организм способен изменить реакцию на окружающие вещества из-за стресса, инфекций, смены климата, гормональных изменений или длительного контакта с аллергенами. Аллергия впервые может проявиться даже после 30—40 лет», — рассказала Усачева.