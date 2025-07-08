Россиянам назвали продукты, которые чаще всего вызывают аллергию
Врач Палецкий: чаще всего аллергия возникает на молоко, яйца и рыбу
Чаще аллергию вызывают молоко, яйца, морепродукты, пшеница и орехи. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог, педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Подольск ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Станислав Палецкий.
«На первое место можно поставить коровье молоко. Главные виновники аллергии – казеин и сывороточные белки. Иммунная система ошибочно идентифицирует их как опасные. Это самый частый аллерген у детей раннего возраста», — рассказал Палецкий «Газете.Ru».
На втором месте находятся куриные яйца. В основном аллергию вызывает белок. В топ-5 аллергенов входят рыба и морепродукты, а также пшеница, орехи и кунжут.
По словам Палецкого, аллергия может проявляться атопическим дерматитом, крапивницей, ринитом, коликами и даже рвотой.
В свою очередь заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, врач — аллерголог-иммунолог Анна Усачева отметила в беседе с RT, что аллергия может появиться даже во взрослом возрасте.
«Аллергия может возникнуть в любом возрасте — как в детстве, так и уже в зрелые годы. Организм способен изменить реакцию на окружающие вещества из-за стресса, инфекций, смены климата, гормональных изменений или длительного контакта с аллергенами. Аллергия впервые может проявиться даже после 30—40 лет», — рассказала Усачева.
Она предупредила, что аллергия может закончиться тяжелыми осложнениями: от хронических воспалений, например, бронхиальной астмы, до анафилаксии.