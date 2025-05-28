Аллерголог рассказал, чем опасен тополиный пух и как от него защититься

28 мая 2025, 16:21

Аллерголог Болибок: тополиный пух может вызвать бронхоспазм

Фото: iStock/eraficus

По улицам уже кружит характерный предвестник лета — тополиный пух, создавая не только эстетические неудобства, но и серьезные риски для здоровья.





Аллерголог, иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Радио 1» заявил, что семена и сами пушинки аллергенами не являются.





«Это обычные волокна-целлюлозы, но проблема в том, что они, попадая в дыхательные пути, являются механическим раздражителем. Кроме этого, они достаточно клейкие и могут на себя цеплять пыльцу других растений, которые сейчас цветут», — сказал эксперт.

«У чувствительных людей, соответственно, будет бронхоспазм. Защита — ношение маски, даже шарфа, косыночки, банданы, чтобы прикрывало лицо и дыхательные пути. Важны средства индивидуальной защиты на всякий случай: маска, очки, поставить москитную сетку на окна, которая будет задерживать крупные хлопья пуха. Также стоит умываться чаще», — объяснил врач.