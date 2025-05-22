Врач предупредила о вреде чая в пакетиках

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Чай, который находится в пакетиках, безопасен. Однако для его изготовления используется низкосортный чай, красители и ароматизаторы. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.
«В данном случае производители используют мелко измельченный лист чая, который образуется при фасовке крупного или мелколистового чая в обычной упаковке. И, соответственно, вкусовые качества такой продукции несколько хуже. Поэтому, если вы любитель чая, то рекомендуется покупать чай в упаковке», — отметила Михалева в беседе с «Газетой.Ru».
При этом она уточнила, что в случае, если в состав пакетированного чая входят ароматизаторы и вкусовые добавки, то его употребление может обернуться проблемами с ЖКТ или вызвать аллергическую реакцию.
В свою очередь доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина предупредила в интервью «Известиям», что некоторые энергетики содержат до 100 мг кофеина, что сильно превышает дневную норму.
«В состав энергетиков могут входить кофеин, таурин и глюкоза, женьшень и другие стимуляторы. И концентрация данных веществ может быть разной. Для сравнения, в одной чашке кофе содержится до 12 мг кофеина», — пояснила Волгина.
По ее словам, многие люди злоупотребляют энергетиками, что несет вред здоровью. Эксперт уточнила, что может проявиться тахикардия и аритмия, а также повыситься артериальное давление.
Кроме того, чрезмерное употребление энергетиков может привести к трудностям с засыпанием и даже развитию панических атак.
Волгина посоветовала вместо энергетиков пить кофе или цикорий, которые в умеренном количестве способны иметь благотворное действие на организм.
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Элина Позднякова