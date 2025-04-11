Аллерголог рассказал, как скоро будет введена вакцина от аллергии на пыльцу березы в РФ

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Разработанную учеными Федерального медико-биологического агентства отечественную вакцину от аллергии на пыльцу березы и ряда других источников планируется зарегистрировать и ввести в гражданский оборот в конце 2025-го — начале 2026-го года.
Кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике лечения вирусных заболеваний, врач-инфекционист, аллерголог университетской клиники МГУ Георгий Викулов в беседе с «Радио 1» заявил, что во всем мире увеличилось число людей с аллергической конституцией, и 20-25% населения имеют различные варианты аллергических проявлений или заболеваний.
По его словам, результат вакцины определяется результатами и этапами клинических исследований, так как не все они еще проведены.
Он подчеркнул, что показания к применению различных препаратов и выбор конкретного способа, метода и режима лечения определяет только лечащий врач-аллерголог, иммунолог.
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«В России, например, аллергический ринит встречается примерно у 13−15 миллионов жителей. И одним из распространенных классов аллергенов являются те, о которых идет речь в данной разработке: пыльца березы, тимофеевка, полынь», — объяснил эксперт.
По его словам, результат вакцины определяется результатами и этапами клинических исследований, так как не все они еще проведены.
«Важны результаты третьей фазы исследования для того, чтобы были необходимые рекомендации и широкое применение. Нужно подождать. По времени все зависит от мощности исследования. Обычно это занимает несколько лет, но я думаю, что у этой разработки уже достаточно большой срок», — прокомментировал Викулов.
Он подчеркнул, что показания к применению различных препаратов и выбор конкретного способа, метода и режима лечения определяет только лечащий врач-аллерголог, иммунолог.
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Анастасия Панченко