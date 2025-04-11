Аллерголог рассказал, как скоро будет введена вакцина от аллергии на пыльцу березы в РФ

Филеры могут привести к отекам и птозам, если специалист не может точно выверить вводимые объемы. Об этом рассказала косметолог и нутрициолог Екатерина Фролова. По ее словам, женщинам следует отказаться от филеров в пользу ежедневного ухода и здорового образа жизни.