Невролог раскрыл, чем чревата работа в ночные смены

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Постоянная работа в ночные смены чревата серьезными последствиями для здоровья, человеку могут грозить даже инфаркты и онкологические заболевания. Об этом заявил врач-невролог «СМ-Клиника» Игорь Мальцев. По его словам, такой график нарушает выработку мелатонина и кортизола, что приводит к проблемам с иммунитетом, регенерацией и стрессоустойчивостью.
«Если это длится годами, то снижение уровня мелатонина, обладающего противоопухолевыми свойствами, возрастает риск рака молочной железы и простаты. Хроническое недосыпание и ночное одиночество ослабляют иммунитет, увеличивая восприимчивость к инфекциям и замедляя восстановление после болезней. У женщин возможны нарушения менструального цикла, осложнения беременности», — пояснил врач в беседе с «Газетой.Ru».В то же время невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская поделилась главными правилами для крепкого и здорового сна. В разговоре с «Известиями» специалист указала, что для этого нужно создавать расслабляющую атмосферу — прохладу, влажность не менее 45% и полную темноту. К тому же, подчеркнула она, за час-два перед сном нужно отказаться от любых гаджетов.
«За пять-шесть часов до сна не следует есть сладкое, пить кофе, черный и зеленый чай, так как сахар и кофеин повышают возбудимость нервной системы. Алкоголь может вызвать снотворный эффект, однако качество сна он нарушает, может привести к частым пробуждениям, поэтому пить алкогольные напитки «для лучшего сна» также не рекомендуется», — обратила внимание невролог.Читайте также:
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