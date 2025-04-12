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Невролог раскрыл, чем чревата работа в ночные смены

Невролог Мальцев: работа в ночные смены грозит инфарктами и онкологиями
Фото: iStock/kieferpix

Фото: iStock/kieferpix

Постоянная работа в ночные смены чревата серьезными последствиями для здоровья, человеку могут грозить даже инфаркты и онкологические заболевания. Об этом заявил врач-невролог «СМ-Клиника» Игорь Мальцев. По его словам, такой график нарушает выработку мелатонина и кортизола, что приводит к проблемам с иммунитетом, регенерацией и стрессоустойчивостью.
«Если это длится годами, то снижение уровня мелатонина, обладающего противоопухолевыми свойствами, возрастает риск рака молочной железы и простаты. Хроническое недосыпание и ночное одиночество ослабляют иммунитет, увеличивая восприимчивость к инфекциям и замедляя восстановление после болезней. У женщин возможны нарушения менструального цикла, осложнения беременности», — пояснил врач в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская поделилась главными правилами для крепкого и здорового сна. В разговоре с «Известиями» специалист указала, что для этого нужно создавать расслабляющую атмосферу — прохладу, влажность не менее 45% и полную темноту. К тому же, подчеркнула она, за час-два перед сном нужно отказаться от любых гаджетов.
«За пять-шесть часов до сна не следует есть сладкое, пить кофе, черный и зеленый чай, так как сахар и кофеин повышают возбудимость нервной системы. Алкоголь может вызвать снотворный эффект, однако качество сна он нарушает, может привести к частым пробуждениям, поэтому пить алкогольные напитки «для лучшего сна» также не рекомендуется», — обратила внимание невролог.
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Международный авиаузел Шереметьево признали аэропортом года
11 апреля 2025, 19:28

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Расположенный в Химках международный авиаузел Шереметьево назвали лучшим аэропортом страны. По итогам 2024 года воздушная гавань стала лауреатом 28-й Национальной авиационной премии имени Евгения Чибирёва «Крылья России», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Победу присудили в номинации «Аэропорт года». Шереметьево – крупнейший международный аэропорт России по объёмам пассажирских и грузовых перевозок. Это единственная в стране воздушная гавань с тремя взлётно-посадочными полосами и мостовым переходом для воздушных судов.
«Авиаузел лидирует в сфере цифровизации сервиса, развитии комплексной системы безопасности полётов. Особое внимание уделяют расширению спектра услуг для разных категорий пассажиров – развитию безбарьерной среды, инфраструктуре для пассажиров с детьми и деловых путешественников. Благодаря внедрению ИТ-решений Шереметьево сохраняет лидерство по пунктуальности полётов, уровню безопасности, качеству обслуживания», – отметили в администрации.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

По итогам 2023 года аэропорт тоже стал лауреатом Национальной премии «Крылья России». Кроме того, он был признан лауреатом Национальной премии «Воздушные ворота России 2024».

Национальную авиационную премию «Крылья России» имени Евгения Чибирёва учредили в 1996 году. Ею поощряются лучшие авиакомпании и аэропорты.

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Аллерголог рассказал, как скоро будет введена вакцина от аллергии на пыльцу березы в РФ
Аллерголог Викулов: аллергический ринит есть у 13−15 миллионов россиян
11 апреля 2025, 18:10

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Разработанную учеными Федерального медико-биологического агентства отечественную вакцину от аллергии на пыльцу березы и ряда других источников планируется зарегистрировать и ввести в гражданский оборот в конце 2025-го — начале 2026-го года.
Кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике лечения вирусных заболеваний, врач-инфекционист, аллерголог университетской клиники МГУ Георгий Викулов в беседе с «Радио 1» заявил, что во всем мире увеличилось число людей с аллергической конституцией, и 20-25% населения имеют различные варианты аллергических проявлений или заболеваний.

«В России, например, аллергический ринит встречается примерно у 13−15 миллионов жителей. И одним из распространенных классов аллергенов являются те, о которых идет речь в данной разработке: пыльца березы, тимофеевка, полынь», — объяснил эксперт.

По его словам, результат вакцины определяется результатами и этапами клинических исследований, так как не все они еще проведены.

«Важны результаты третьей фазы исследования для того, чтобы были необходимые рекомендации и широкое применение. Нужно подождать. По времени все зависит от мощности исследования. Обычно это занимает несколько лет, но я думаю, что у этой разработки уже достаточно большой срок», — прокомментировал Викулов.

Он подчеркнул, что показания к применению различных препаратов и выбор конкретного способа, метода и режима лечения определяет только лечащий врач-аллерголог, иммунолог.

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Нарколог Холдин раскрыл, на сколько часов порция алкоголя сокращает жизнь
11 апреля 2025, 14:00

Фото: iStock / cagkansayin

Если перевести зависимость от никотина и алкоголя на язык цифр, то порция спиртного сокращает жизнь человека на семь часов, а выкуренная сигарета – на 15 минут. Такими данными поделился главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Каждая выкуренная сигарета уменьшает продолжительность жизни как минимум на 10-15 минут. Подсчитано, что человек, регулярно выкуривающий в день по пачке сигарет, сокращает жизнь не менее чем на 10 лет. А порция алкоголя уменьшает жизнь на семь часов. Если же человек и курит, и выпивает, легко представить, какое негативное комбо получается», – рассказал Холдин.
Как добавил нарколог, не меньший вред организму наносит курение электронных гаджетов. Как и сигареты, они значительно сокращают жизнь курильщика. При этом, как только человек бросает курить, в организме начинаются восстановительные процессы.

В пресс-службе подмосковного Минздрава напомнили, сейчас проходит Неделя здорового образа жизни в честь Всемирного дня здоровья.

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Окулист рассказала, как подобрать качественные линзы для глаз и правильно их носить
Окулист Павлова: при подборе линз нужно брать биосовместимые компоненты
11 апреля 2025, 13:47

Фото: iStock/scyther5

Контактные линзы являются одним из самых удобных методов коррекции зрения. Однако к их выбору стоит подойти ответственно.
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии ИМД РНИМУ им. Н. И. Пирогова Татьяна Павлова в беседе с «Радио 1» предупредила, что однодневные линзы нельзя оставлять на ночь, так как они выполнены из материалов с невысокой кислородной проницаемостью, даже если это силикон-гидрогелевые линзы.

«Время ношения линз определяется производителем и указано в инструкции, а также оно должно быть согласовано с врачом при подборе линз. Все пациенты, носящие линзы, должны использовать увлажняющие капли в течение дня для профилактики сухости. Особенно эффективны капли с 0,1–0,2% содержанием гиалуроновой кислоты», — сказала она.

По ее словам, проблема перенашивания однодневных контактных линз на сегодняшний день актуальна — по статистике, 25-30% пользователей сталкиваются с этим.

«Материалы контактных линз имеют большое значение, и, как в любой отрасли контактной коррекции, существуют новые технические решения для решения уже реальных проблем пользователей. Важно выбирать линзы с новыми технологиями и более здоровыми материалами. Например, при использовании гидрогелевых материалов следует отдавать предпочтение биосовместимым (более здоровым), которые содержат синтетические аналоги компонентов слезы. Эти материалы увеличивают время разрыва слезной пленки, лучше сохраняют влагу и кислородную проницаемость, устойчивы к испарению слезы в течение дня», — объяснила Павлова.

Она добавила, что наиболее распространенные силикон-гидрогелевые материалы также бывают разных поколений с различными характеристиками. Лучше всего выбирать материалы последних поколений на основе силоксана — они лучше удерживают влагу, не разрушают слезу, хорошо пропускают кислород и обеспечивают высокий комфорт при ношении.
​Фото: iStock/Anna Valieva

Дополнительным преимуществом является плазменная обработка поверхности линзы, которая повышает её гладкость, устойчивость к бактериальным отложениям, улучшает смачиваемость (что особенно важно для силикон-гидрогелевых материалов) и повышает комфорт ношения.

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Косметолог рассказала об опасности филеров
Косметолог Фролова: филеры могут привести к отекам и птозу
10 апреля 2025, 23:41

Фото: iStock/yacobchuk

Филеры могут привести к отекам и птозам, если специалист не может точно выверить вводимые объемы. Об этом рассказала косметолог и нутрициолог Екатерина Фролова. По ее словам, женщинам следует отказаться от филеров в пользу ежедневного ухода и здорового образа жизни.
«Чем раньше девушки начинают выстраивать свою систему, тем медленнее происходят процессы старения. Базой выступает питание, дальше ступенька гормональная — это сон, спорт и секс. Третья ступенька системы — подходящий под ваши потребности физиологический уход <…>. Четвертая ступенька — это психосоматика и психологическое состояние», — рассказала эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем стоматолог-хирург, главврач сети клиник «Эстет» Сабит Алиев рассказал, почему иногда дантисты отказываются удалять зубы мудрости. В разговоре с «Газетой.Ru» врач объяснил, что если «восьмерки» не беспокоят пациента, то удалять их не стоит, чтобы не было риска атрофии костной ткани и челюсти. К тому же, подчеркнул он, зубы мудрости не дают расшатываться соседним зубам и участвуют в пережевывании пищи.
«Во многих странах зуб мудрости считается обязательным для удаления. К счастью, у нас в России практикуется индивидуальный подход. Ведь каждый случай уникален. Иногда удаление зубов «мудрости» просто необходимо, чтобы сохранить правильный зубной ряд и даже скорректировать челюсть», — поделился Алиев.
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