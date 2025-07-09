Аллерголог рассказала, как защититься от аллергии на пыльцу и солнце летом

09 июля 2025, 18:01

Аллерголог Бондаренко: чтобы защититься от аллергии, нужно переехать

Фото: istockphoto/PeterTG

Лето — сезон аллергий, потому что вокруг цветение, пыльца, споры плесени и укусы насекомых. Также у некоторых людей замечается фотодерматит.





Врач-аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко в беседе с «Радио 1» заявила, что в Москве и Московской области в летний период особенно часто проявляются аллергический ринит, конъюнктивит, атопический дерматит, крапивница, бронхиальная астма, фотодерматит.





«Это возникает при контакте с аллергеном, например, на улице. Главный симптом — зуд. При фотодерматите возникает зудящая сыпь в местах контакта с солнечным светом, это будут открытые участки тела. При обычном загаре такое не замечается», — сказала она.

«Не появляться в тех местах, где он есть, проветривать помещения, поменьше гулять на улице, либо временно переехать в те регионы, где нет этого аллергена», — объяснила Бондаренко.