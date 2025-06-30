Врач рассказал о распространенности детской пневмонии летом и ее главных симптомах
Врач Бережанский: летом дети болеют пневмонией из-за изменчивой погоды
Существует распространенное мнение о том, что пневмонией чаще всего заболевают в осенне-зимний период, однако летом вероятность подхватить эту болезнь тоже велика.
Врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета, доктор медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Павел Бережанский в беседе с «Радио 1» уточнил, что летом на организм может повлиять контрастная смена климата — например, купание после жары в холодной речке или воздух от кондиционера.
«Летом существуют факторы риска из-за изменчивой погоды, зачастую происходит снижение иммунитета после непонятного межсезонья. В жаркую погоду вирусы особенно активны. Во время отпуска в гостиницах заражаемость у детей увеличивается из-за множества бактерий, потому что кондиционеры не обрабатывают», — пояснил он.
По словам врача, основной симптом пневмонии — интоксикация и повышенная температура, а далее — появление кашля и мокроты.
«У маленьких детей еще бывает потеря аппетита, потливость, раздражение, головные боли и появление одышки. Но поставить диагноз можно только с помощью дополнительных врачебных исследований», — уточнил специалист.
Бережанский подчеркнул, что кашель у детей нельзя лечить самостоятельно, потому что причин может быть много, а если это вирусное поражение лёгких, то необходимы специализированные средства.