Врач рассказал о распространенности детской пневмонии летом и ее главных симптомах

30 июня 2025, 11:32

Врач Бережанский: летом дети болеют пневмонией из-за изменчивой погоды

Фото: РИА Новости(Автор: Кирилл Каллиников)

Существует распространенное мнение о том, что пневмонией чаще всего заболевают в осенне-зимний период, однако летом вероятность подхватить эту болезнь тоже велика.





Врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета, доктор медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Павел Бережанский в беседе с «Радио 1» уточнил, что летом на организм может повлиять контрастная смена климата — например, купание после жары в холодной речке или воздух от кондиционера.





«Летом существуют факторы риска из-за изменчивой погоды, зачастую происходит снижение иммунитета после непонятного межсезонья. В жаркую погоду вирусы особенно активны. Во время отпуска в гостиницах заражаемость у детей увеличивается из-за множества бактерий, потому что кондиционеры не обрабатывают», — пояснил он.

«У маленьких детей еще бывает потеря аппетита, потливость, раздражение, головные боли и появление одышки. Но поставить диагноз можно только с помощью дополнительных врачебных исследований», — уточнил специалист.