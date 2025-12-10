Российская служебная собака обнаружила неожиданную находку в пачках кофе
В Москве служебный пес обнаружил крупную сумму денег в посылке из Германии.
Как сообщает АГН «Москва» со ссылкой на столичных таможенников, специалисты-кинологи нашли денежные знаки, замаскированные в пачках кофе. Посылка шла жителю Ростова-на-Дону.
Во время осмотра отправления с помощью рентгеновского аппарата инспектор таможенного поста «Международный почтамт» заметил подозрительное содержимое, а служебная собака по кличке Зимба проявила интерес к посылке.
Купюры номиналом пять и две тысячи рублей, а также 50 и 100 евро, общей суммой 100 тыс. рублей и 600 евро нашли среди одежды, носков, печенья и чая в трех кофейных пачках. Их завернули в фольгу и заклеили прозрачным скотчем.
В пресс-службе напомнили, что согласно пункту 6 статьи 19 Всемирной почтовой конвенции, запрещается вкладывать монеты, банковские билеты и другие драгоценные предметы в международные почтовые отправления.
В результате таможенный пост решил отказать в выпуске товаров, и посылку вернули отправителю.
