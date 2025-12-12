Андреев день 13 декабря: почему нельзя ходить в гости без необходимости и ссориться, народные приметы
Каждый год 13 декабря православные верующие отмечают день апостола Андрея Первозванного. Он был одним из двенадцати самых близких учеников Иисуса Христа. О традициях, запретах и народных приметах читайте в материале «Радио 1».
История праздникаАпостол Андрей Первозванный родился в Галилее. Его имя в переводе с греческого означает «мужественный». После того как на апостолов сошел Святой Дух, он отправился проповедовать в восточные и северные регионы. Мужчина прошел через Малую Азию, Фракию и Македонию, добрался до Дуная и побережья Черного моря, включая Крым и Причерноморье.
Когда святой поднялся по Днепру, он остановился на холмах, где позже возник Киев. По преданию, апостол благословил эту землю, установил крест и предсказал, что здесь появится большой город с множеством храмов. Затем направился к славянским поселениям будущего Новгорода и через земли варягов добрался до Рима. Позже вернулся во Фракию и остановился в небольшом селении, которое стало Константинополем. Здесь основал христианскую общину. Путь Андрея не был легким, потому что его часто изгоняли из городов и избивали. В Синопе даже забросали камнями, но он не останавливался. По преданию, молитвы святого исцеляли людей.
Последним местом его служения стали Патры у Коринфского залива. Там по молитвам мужчины исцелились несколько местных жителей. Несмотря на это, правитель города Эгеат оставался противником новой веры. Когда святой начал проповедовать о Христе, напряжение только нарастало. В итоге Эгеат решил казнить его распятием. Апостола привязали к кресту, он оставался на нем два дня, обращаясь к собравшимся с проповедями. Когда народ начал возмущаться, Эгеат уже не мог ничего изменить: мужчина скончался.
Традиции дняВ День памяти апостола в православных храмах России проходят торжественные службы. Верующие обращаются к святому с молитвами о здоровье, защите от врагов и избавлении от бедствий. Особое внимание молебны уделяют благополучию на воде. Моряки, рыбаки просят о спокойном плавании и безопасной навигации. В деревнях в этот день юноши проходили обряд посвящения. Утром девушки пекли специальный хлеб и подвешивали его на веревке. Парень должен был, стоя на кочерге, откусить кусок. Это было непросто, так как старшие мужчины охраняли угощение, вооруженные тряпками с сажей. Тот, кто справлялся с заданием, считался готовым к взрослой жизни и мог выбирать себе невесту.
Незамужние девушки гадали на своего суженого. Они пекли из белого теста балабушки. Для замеса воду нужно было принести из колодца во рту, стараясь не попасться парням. Если их поймали, угощение требовали в качестве «выкупа» за секрет. Готовые булочки раскладывали на полу и запускали голодную собаку. Считалось, что первой выйдет замуж та девушка, чью выпечку собака схватит быстрее остальных. Остальным же предстояло ждать своего шанса еще год.
Вечером девушки прятали под подушку предметы, связанные с образом будущего мужа: нож, шапку, кутью или щепку от забора парня, который им нравился. Они надеялись увидеть своего суженого во сне и получить ответ на вопрос о том, каким будет их будущий избранник и как сложится семейная жизнь.
Народные запретыВокруг дня сложилось множество народных запретов и рекомендаций. Например, в этот праздник не стоит заниматься домашними делами, делать уборку или перетаскивать тяжести. Считается, что такие действия могут «вынести» из дома деньги и удачу.
Вот что еще не рекомендуется делать 13 декабря:
- Заниматься рукоделием: шитьем, вязанием или прядением. По поверьям, звуки иголки и прялки могут привлечь болезни и несчастья;
- Приглашать в дом чужих людей или ходить в гости без необходимости. Слишком большая гостеприимность в Андреев день может привести к потерям в достатке и спокойствии;
- Ссориться с близкими, особенно с супругами. Даже мелкая размолвка может перерасти в долгий конфликт и омрачить всю зиму;
- Обсуждать людей за их спиной или распускать сплетни. Это поведение может обернуться серьезными проблемами, в том числе финансовыми;
- Позволять себе зависть и злость. Негативные мысли и слова, произнесенные в этот день, могут остаться с вами надолго.
Соблюдая эти простые правила, можно сохранить гармонию и удачу в своей жизни.
ПриметыВ Андреев день наши предки внимательно следили за природой, чтобы понять, какой будет зима. Если в этот праздник снег укроет землю плотным слоем, он останется на 110 дней, а зима будет долгой. Ясная и морозная погода предвещала хороший летний урожай и удачный сельскохозяйственный год. А вот теплая и слякотная атмосфера говорила о слабом урожае и плохом лете. Яркое пламя в печи означало крепкие морозы, а бледное и дымное — оттепель.
Крестьяне в этот день обязательно выходили к водоемам и прислушивались к тому, что происходит под льдом или на открытой воде. Если она почти не шумела, значит, зима будет спокойной и без сильных метелей. А если слышался гул или треск, это служило предупреждением о возможных природных катаклизмах, суровых холодах и бурях в будущем году.