Россиянам объяснили, почему суды редко разлучают ребенка с матерью после развода

Адвокат Рахманова: суды редко разлучают детей с матерью после развода
При разводе супругов суд чаще всего оставляет детей с матерью. Об этом рассказала адвокат по семейному праву Инна Рахманова.
Она пояснила, что детей не разлучают с матерью без серьёзных на то оснований.
«Как правило, решая, с кем дети будут проводить большую часть времени, суд встает на сторону матери. Он действует в установленных рамках: малолетних детей по международным нормам не разлучают с матерью без серьезных оснований. Логика проста: маленький ребенок физически и эмоционально сильнее привязан к матери, и нарушать эту связь можно только в крайних ситуациях», — отметила Рахманова в разговоре с «Газетой.Ru».
Она пояснила, что ребёнка могут разлучить с матерью только в случаях доказанного насилия, тяжелой зависимости или психическом заболевании. Отсутствие собственного жилья или работы на решение суда не влияет.
Тем временем адвокат Андрей Князев предупредил, что даже брачный договор не может регулировать права на детей.
«Дети у нас отдельным договором. Называется «Соглашение о воспитании и содержании детей после развода», где как раз можно про детей расписать: кто и когда видится, кто оплачивает лечение, кто оплачивает отпуска, место проживания, отдых и так далее», —сказал Князев в беседе с RT.
По словам адвоката, в брачный договор можно включать только имущество, вплоть до мелочей.