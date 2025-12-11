11 декабря 2025, 18:56

Адвокат Рахманова: суды редко разлучают детей с матерью после развода

Фото: iStock/FabrikaCr

При разводе супругов суд чаще всего оставляет детей с матерью. Об этом рассказала адвокат по семейному праву Инна Рахманова.





Она пояснила, что детей не разлучают с матерью без серьёзных на то оснований.





«Как правило, решая, с кем дети будут проводить большую часть времени, суд встает на сторону матери. Он действует в установленных рамках: малолетних детей по международным нормам не разлучают с матерью без серьезных оснований. Логика проста: маленький ребенок физически и эмоционально сильнее привязан к матери, и нарушать эту связь можно только в крайних ситуациях», — отметила Рахманова в разговоре с «Газетой.Ru».

«Дети у нас отдельным договором. Называется «Соглашение о воспитании и содержании детей после развода», где как раз можно про детей расписать: кто и когда видится, кто оплачивает лечение, кто оплачивает отпуска, место проживания, отдых и так далее», —сказал Князев в беседе с RT.