Стало известно, почему мужчинам вечно «ничего не надо» в подарок на праздник

12 декабря 2025, 10:11

Психолог Метелина: мужчинам «ничего не надо» в подарок из-за финансовых проблем

Фото: iStock/Sergey Kirsanov

Мужчины часто говорят «мне ничего не надо» в ответ на вопрос о подарке на праздники по нескольким причинам. Об этом рассказала психолог Алиса Метелина.





Она пояснила, что в России исторически сложилась практика получать подарки от мужчин, а не дарить их им. Кроме того, подобный ответ может быть связан с экономией, поскольку люди с финансовыми трудностями уверены, что мужчина должен экономить на себе. Поэтому они и не просят подарки у своих женщин, считая его слишком дорогим.





«Если речь идёт про семью, то мужчина скорее скажет: "Давай купим что-то", то есть сделаем не мне подарок, а вклад в семейный бюджет. Здесь накладывается, с одной стороны, история про то, что мужчина — добытчик, и это мужчина должен дарить, а с другой стороны, история про серьёзный недостаток денежных средств», — отметила Метелина в разговоре с Life.ru.