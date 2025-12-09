Россиянам рассказали, какие продукты к новогоднему столу можно купить заранее
Шеф-повар Юдин: для новогоднего стола можно заранее купить икру, соки и алкоголь
Для новогоднего стола можно заранее закупить некоторые продукты, чтобы сэкономить. Об этом рассказал шеф-повар Александр Юдин.
По его словам, таким образом можно сэкономить до 30% от стоимости различных праздничных блюд.
«Например, можно взять консервы — горошек, кукурузу, ананасы, маслины. Сейчас стоимость баночки составляет примерно 150 рублей, но ближе к 20-м числам декабря цена будет выше. Еще можно приобрести сыр, икру, если они в герметичной упаковке, — на них цены повышаются больше всего во второй половине декабря», — отметил Юдин в разговоре с «Вечерней Москвой».
Он добавил, что заранее можно купить соусы, орехи, консервы с кукурузой, зеленым горошком и фасолью, соки, воды, сырокопчёную колбасу и красную икру. Кроме того, эксперт добавил, что алкоголь тоже лучше приобретать сейчас, поскольку непосредственно перед праздниками его стоимость может вырасти почти в два раза.
Тем временем эксперт программы лояльности «Х5 Клуб» Арина Самойлова в разговоре с «Известиями» предупредила, что успех праздничного вечера зависит не только от меню, но и от наличия под рукой практичных сопутствующих товаров.
Она посоветовала подготовить одноразовую посуду из плотного картона, чтобы избежать необходимости стоять у раковины.
«Незаменимыми атрибутами праздничного стола становятся бумажные и влажные салфетки. Декоративные бумажные салфетки практичнее текстильных, так как не требуют стирки и удобны для быстрой смены блюд, а влажные помогут оперативно удалить жирные пятна с мебели», — добавила Самойлова.
Она порекомендовала купить контейнеры для хранения еды, пищевую пленку, фольгу и пергамент для сохранения свежести продуктов, а также праздничную скатерть из плотного полиэтилена и мусорные пакеты.