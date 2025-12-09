Россиянам рассказали, какие продукты к новогоднему столу можно купить заранее

09 декабря 2025, 19:03

Шеф-повар Юдин: для новогоднего стола можно заранее купить икру, соки и алкоголь

Фото: iStock/Olga Mazyarkina

Для новогоднего стола можно заранее закупить некоторые продукты, чтобы сэкономить. Об этом рассказал шеф-повар Александр Юдин.





По его словам, таким образом можно сэкономить до 30% от стоимости различных праздничных блюд.





«Например, можно взять консервы — горошек, кукурузу, ананасы, маслины. Сейчас стоимость баночки составляет примерно 150 рублей, но ближе к 20-м числам декабря цена будет выше. Еще можно приобрести сыр, икру, если они в герметичной упаковке, — на них цены повышаются больше всего во второй половине декабря», — отметил Юдин в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Незаменимыми атрибутами праздничного стола становятся бумажные и влажные салфетки. Декоративные бумажные салфетки практичнее текстильных, так как не требуют стирки и удобны для быстрой смены блюд, а влажные помогут оперативно удалить жирные пятна с мебели», — добавила Самойлова.