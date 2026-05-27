«Аномальный холод»: Синоптик рассказал, когда в Москву и Подмосковье вернется тепло

27 мая 2026, 13:43

Синоптик Варакин: в Москву и Подмосковье вернется тепло в первой декаде июня

Май в столичном регионе окончательно потерял весеннее настроение: вместо цветущих садов и легких курток жителей Москвы и Подмосковья ждут промозглый ветер, ночные заморозки на севере области и затяжные дожди, больше напоминающие середину октября. Однако унывать рано — синоптики обещают: уже в первых числах июня «осень» отступит, а во второй пятидневке месяца столбики термометров могут подняться до +28°C.





Директор Гидрометцентра России Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что текущая погода скорее типична для октября, а не для конца весны.





«Особенность этого похолодания — его масштаб и продолжительность. Холод не ограничится Москвой и областью, он распространится на большую часть Центрального и Приволжского федеральных округов, вплоть до Волгоградской, Самарской и Саратовской областей. Это достаточно длительное похолодание, и мы его уже ощущаем не первый день. Ждем потепления, но мы не вернемся к климатическим нормам в субботу-воскресенье», — пояснил он.

«Дневная температура будет до +12 °C, ночная до +7 °C. Главное — не уйти в отрицательные значения. Пока что угрозы заморозков на почве нет, но одеваться придется явно не по-летнему», — сказал Варакин.

«Есть очень большая вероятность, что с четвертого-пятого июня по седьмое-девятое июня температура будет до +28 °C», — обнадежил Юрий Варакин.