«Дожди со снегом»: синоптик рассказала о погоде в Москве на текущей неделе

26 мая 2026, 11:07

Синоптик Позднякова: на текущей неделе в Москве пройдут осадки с примесью снега

Фото: iStock/Julia_Sudnitskaya

На текущей неделе погода в столичном регионе будет ниже климатической нормы, ожидаются дожди со снегом. Об этом предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.





По ее словам, во вторник, 26 апреля, днем температура не превысит +13…+14 °C. В ночь на среду столбики термометров покажут +5…+6 °C, а днем — около +13 °C. Далее погода продолжит ухудшаться, поэтому синоптик призвала жителей Москвы и Подмосковья одеваться теплее.





«В четверг, 28 мая, ночью ожидается +3…+4 °C, днем — +7…+8 °C. В пятницу, 29 мая, ночью будет +2 °C, а в дневные часы столбик термометра останется на отметке +8 °C», — отметила Позднякова в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Самые холодные дни придутся на четверг и пятницу. Ночная температура будет составлять +5...+8 °C и +10...+13 °C в дневные часы. До этого, в среду, будет на градус теплее», — сказал он.