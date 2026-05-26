«Дожди со снегом»: синоптик рассказала о погоде в Москве на текущей неделе
На текущей неделе погода в столичном регионе будет ниже климатической нормы, ожидаются дожди со снегом. Об этом предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, во вторник, 26 апреля, днем температура не превысит +13…+14 °C. В ночь на среду столбики термометров покажут +5…+6 °C, а днем — около +13 °C. Далее погода продолжит ухудшаться, поэтому синоптик призвала жителей Москвы и Подмосковья одеваться теплее.
«В четверг, 28 мая, ночью ожидается +3…+4 °C, днем — +7…+8 °C. В пятницу, 29 мая, ночью будет +2 °C, а в дневные часы столбик термометра останется на отметке +8 °C», — отметила Позднякова в разговоре с «Вечерней Москвой».
В субботу, по ее прогнозу, в столичном регионе возможны осадки с примесью снега. Также на этой неделе ожидается рекордно низкое атмосферное давление — 734 миллиметра ртутного столба, заключила специалист.
При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов уточнил в беседе с RT, что осадки на этой неделе будут идти практически ежедневно, однако сильными они не будут.
«Самые холодные дни придутся на четверг и пятницу. Ночная температура будет составлять +5...+8 °C и +10...+13 °C в дневные часы. До этого, в среду, будет на градус теплее», — сказал он.
В субботу потеплеет до +15 °C. При этом Шувалов не исключил, что уже в первые дни лета температура поднимется до +20...+25 °C.