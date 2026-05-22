Синоптик рассказала о начале купального сезона в столичном регионе

22 мая 2026, 13:06

Синоптик Позднякова: первые купания в Москве возможны в конце мая

Купальный сезон в Москве и Подмосковье откроется в середине июня. Об этом сообщила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.





Она отметила, что традиционно в России купальный сезон можно начинать на следующий день после Троицы. В 2026 году праздник приходится на 31 мая. Однако официальным открытием купального сезона считается момент, когда температура воды достигает +16... +17 °C.





«При такой температуре воды можно говорить скорее об окунании или охлаждении, но никак не о полноценном плавании. Для комфортного купания необходим прогрев воды примерно до +19…+22 °C», — пояснила Позднякова «Известиям».

«Поэтому вода прогреваться перестанет. А с понедельника начнутся дожди. Они теплыми не будут, уверяю. И температура к среде +11...+13 °C в дневные часы, ночью +6...+8 °C. Опять же рассчитывать на прогрев воды не приходится», — пояснил он.