Синоптик рассказала о начале купального сезона в столичном регионе

Синоптик Позднякова: первые купания в Москве возможны в конце мая
Купальный сезон в Москве и Подмосковье откроется в середине июня. Об этом сообщила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.
Она отметила, что традиционно в России купальный сезон можно начинать на следующий день после Троицы. В 2026 году праздник приходится на 31 мая. Однако официальным открытием купального сезона считается момент, когда температура воды достигает +16... +17 °C.
«При такой температуре воды можно говорить скорее об окунании или охлаждении, но никак не о полноценном плавании. Для комфортного купания необходим прогрев воды примерно до +19…+22 °C», — пояснила Позднякова «Известиям».
Специалист добавила, что из-за колебания температуры воздуха в Центральной России купальный сезон обычно стартует в середине июня. Окончательные выводы об этом можно будет делать ближе к концу мая.
При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RT, что на сегодняшний день в водоемах Подмосковья температура воды составляет +14...+15 °C. В выходные дни, по его прогнозу, днем ожидается порядка +23 °C.
«Поэтому вода прогреваться перестанет. А с понедельника начнутся дожди. Они теплыми не будут, уверяю. И температура к среде +11...+13 °C в дневные часы, ночью +6...+8 °C. Опять же рассчитывать на прогрев воды не приходится», — пояснил он.
Купальный сезон обычно открывается в середине июня, подытожил Шувалов.